Za brzo i jednostavno kompletno pranje autobusa, kamiona ili zglobnih tegljača visine do 4,20 metra: naša ručna perionica s jednom četkom za pranje komercijalnih vozila RBS 6012 sa priključkom 3~/230 V/50 Hz. Mašina je pogodna za firme čiji vozni park čini najviše 15 vozila i oduševljava svojim čvrstim dizajnom, jednostavnim rukovanjem i okretnošću, kao i odličnim rezultatima čišćenja. Robustna konstrukcija izrađena je od varenog aluminijuma. Ostale visokokvalitetne komponente, poput točka za podešavanje od nerđajućeg čelika ili štitnika od prskanja napravljenog od posebnog plastičnog materijala, takođe su otporne na koroziju. Dve mlazne cevi za napajanje četke vodom napravljene od polukružnih segmenata sa profilisanim polietilenskim čekinjama integrisane su u okvir četke mašine. Četka tokom rada ima prečnik od približno 1000 mm, dvostruko oslonjeno vratilo četke pokreće pogonski motor preko samozateznog lanca. Četiri točka koja se lako okreću garantuju jednostavnost kod pozicioniranja mašine uz vozilo, dok meki gumeni odstojni valjci obezbeđuju neophodni razmak od vozila u svakom trenutku.