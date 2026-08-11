Praonica kamiona RBS 6012
Naša ručna perionica s jednom četkom za pranje komercijalnih vozila RBS 6012 optimalno je rešenje za manji vozni park sa 15 komercijalnih vozila visine najviše 4,20 metra.
Za brzo i jednostavno kompletno pranje autobusa, kamiona ili zglobnih tegljača visine do 4,20 metra: naša ručna perionica s jednom četkom za pranje komercijalnih vozila RBS 6012 sa priključkom 3~/230 V/50 Hz. Mašina je pogodna za firme čiji vozni park čini najviše 15 vozila i oduševljava svojim čvrstim dizajnom, jednostavnim rukovanjem i okretnošću, kao i odličnim rezultatima čišćenja. Robustna konstrukcija izrađena je od varenog aluminijuma. Ostale visokokvalitetne komponente, poput točka za podešavanje od nerđajućeg čelika ili štitnika od prskanja napravljenog od posebnog plastičnog materijala, takođe su otporne na koroziju. Dve mlazne cevi za napajanje četke vodom napravljene od polukružnih segmenata sa profilisanim polietilenskim čekinjama integrisane su u okvir četke mašine. Četka tokom rada ima prečnik od približno 1000 mm, dvostruko oslonjeno vratilo četke pokreće pogonski motor preko samozateznog lanca. Četiri točka koja se lako okreću garantuju jednostavnost kod pozicioniranja mašine uz vozilo, dok meki gumeni odstojni valjci obezbeđuju neophodni razmak od vozila u svakom trenutku.
Obeležja i prednosti
Adjusting wheelMogućnost vertikalne detekcije i mehanizam naginjanja. Prednjoj strani vozila se zbog nagibnog ugla od 10° lako pristupa.
Doziranje deterdžentaSredstva za čišćenje se mogu dozirati po potrebi.
Komandna i bezbednosna drškaObrtanje četke pomaže rukovaocu tokom kretanja sistema napred. Ukoliko se drška pusti, zaustavlja se rotacija četaka.
Lak dizajn od aluminijuma
- Izuzetno otporna na habanje izazvano spoljašnjim uticajima.
- Operater je zaštićen od prskanja vode zahvaljujući štitniku.
Četiri okretna i dva fiksna točka
- Stabilan i odličan za upravljanje.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Visina poMašinaenja (mm)
|3810
|Visina pranja (mm)
|3645
|Potrebni prostor za pranje (mm)
|4620 x 1700 x 1500
|Faza (Ph)
|3
|Frekvencija (Hz)
|50
|Napon (V)
|230
Scope of supply
- Razvodni ormar postrojenja
- Točkovi, standardna visina
Oprema
- Broj četki za pranje: 1 Kom
Područja primene
- Za ručnu kontrolu čišćenja čitave spoljašnosti komercijalnih vozila