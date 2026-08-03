Uređaj za pretprostor benzinskih stanica AT
Za praktičnu i jednostavnu proveru i nameštanje pritiska u gumama: Kärcherov Air Tower AT. Iz naše serije Forecourt uređaja za povećanje atraktivnosti vaše lokacije.
S Kärcher Forecourt uređajima svojim kupcima ćete ponuditi dodatnu uslugu i tako povećati atraktivnost svoje lokacije. Air Tower AT za praktičnu kontrolu i nameštanje pravilnog pritiska u gumama (do 8 bara) raspolaže elektronskim uređajem za proveru kovanica koji možete jednostavno i individualno da programirate. On omogućava kako primenu različitih tipova kovanica i žetona, tako i slobodan odabir trajanja rada. Uz to je moguće kontinuirano nameštanje rada do 7 minuta, a time i individualno prilagođavanje vašim preferencijama i lokalnim prilikama vaše lokacije.
Obeležja i prednosti
Digitalni prikaz pritiska do 8 baraPrecizno nameštanje ispravnog pritiska u gumama. Jednostavno i praktično rukovanje, zbog čega nam se kupci vraćaju.
Elektronski kontrolor novčićaIndividualno i jednostavno programiranje. Bez problema moguće korišćenje različitih tipova kovanica i kupona s proverom kovanica.
Mogućnost programiranja trajanja radaKontinuirano nameštanje trajanja rada do 7 minuta. Za individualno prilagođavanje lokalnim uslovima.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Klasa zaštite
|IP44
|Faza (Ph)
|1
|Napon (V)
|230
|Frekvencija (Hz)
|50
|Nazivna ulazna snaga / Amps (kW)
|0,45
Područja primene
- Air Tower za proveru i nameštanje ispravnog pritiska u gumama