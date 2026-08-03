Uređaj za pretprostor benzinskih stanica AT

Za praktičnu i jednostavnu proveru i nameštanje pritiska u gumama: Kärcherov Air Tower AT. Iz naše serije Forecourt uređaja za povećanje atraktivnosti vaše lokacije.

S Kärcher Forecourt uređajima svojim kupcima ćete ponuditi dodatnu uslugu i tako povećati atraktivnost svoje lokacije. Air Tower AT za praktičnu kontrolu i nameštanje pravilnog pritiska u gumama (do 8 bara) raspolaže elektronskim uređajem za proveru kovanica koji možete jednostavno i individualno da programirate. On omogućava kako primenu različitih tipova kovanica i žetona, tako i slobodan odabir trajanja rada. Uz to je moguće kontinuirano nameštanje rada do 7 minuta, a time i individualno prilagođavanje vašim preferencijama i lokalnim prilikama vaše lokacije.

Obeležja i prednosti
Uređaj za pretprostor benzinskih stanica AT: Digitalni prikaz pritiska do 8 bara
Digitalni prikaz pritiska do 8 bara
Precizno nameštanje ispravnog pritiska u gumama. Jednostavno i praktično rukovanje, zbog čega nam se kupci vraćaju.
Uređaj za pretprostor benzinskih stanica AT: Elektronski kontrolor novčića
Elektronski kontrolor novčića
Individualno i jednostavno programiranje. Bez problema moguće korišćenje različitih tipova kovanica i kupona s proverom kovanica.
Uređaj za pretprostor benzinskih stanica AT: Mogućnost programiranja trajanja rada
Mogućnost programiranja trajanja rada
Kontinuirano nameštanje trajanja rada do 7 minuta. Za individualno prilagođavanje lokalnim uslovima.
Specifikacije

Tehnički podaci

Klasa zaštite IP44
Faza (Ph) 1
Napon (V) 230
Frekvencija (Hz) 50
Nazivna ulazna snaga / Amps (kW) 0,45
Područja primene
  • Air Tower za proveru i nameštanje ispravnog pritiska u gumama