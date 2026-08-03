S Kärcher Forecourt uređajima svojim kupcima ćete ponuditi dodatnu uslugu i tako povećati atraktivnost svoje lokacije. Air Tower AT za praktičnu kontrolu i nameštanje pravilnog pritiska u gumama (do 8 bara) raspolaže elektronskim uređajem za proveru kovanica koji možete jednostavno i individualno da programirate. On omogućava kako primenu različitih tipova kovanica i žetona, tako i slobodan odabir trajanja rada. Uz to je moguće kontinuirano nameštanje rada do 7 minuta, a time i individualno prilagođavanje vašim preferencijama i lokalnim prilikama vaše lokacije.