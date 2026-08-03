Uređaj za pretprostor benzinskih stanica AT Fp

Uređaj za prov. pritis. u gumama Air Tower AT Fp, zaštićen od smrz., siguran za korišćenje zimi. Forecourt uređ. za preciznu, sigurnu proveru i namešt. pravilnog pritis. u gumama do 8 bara.

Provera pritiska u gumama za mnoge kupce je standardna procedura nakon pranja vozila. Uz pomoć Air Tower AT Fp, Kärcherovog uređaja za proveru pritiska u gumama sa zaštitom od smrzavanja, svojim kupcima ćete ponuditi ovu važnu uslugu, te ih tako podstaći da ponovo dođu. Naš Forecourt uređaj osvaja, između ostalog, svojom elektronskom jedinicom za proveru kovanica koja obrađuje i kovanice i žetone, a možete da ga jednostavno programirate po želji. Osim toga, moguće je individualno namestiti trajanje rada uređaja do 7 minuta. Namešteni pritisak u gumama (do 8 bara) prikazuje se u svakom trenutku na digitalnom ekranu.

Obeležja i prednosti
Uređaj za pretprostor benzinskih stanica AT Fp: Digitalni prikaz pritiska do 8 bara
Digitalni prikaz pritiska do 8 bara
Precizno nameštanje ispravnog pritiska u gumama. Jednostavno i praktično rukovanje, zbog čega nam se kupci vraćaju.
Uređaj za pretprostor benzinskih stanica AT Fp: Elektronski kontrolor novčića
Elektronski kontrolor novčića
Individualno i jednostavno programiranje. Bez problema moguće korišćenje različitih tipova kovanica i kupona s proverom kovanica.
Uređaj za pretprostor benzinskih stanica AT Fp: Mogućnost programiranja trajanja rada
Mogućnost programiranja trajanja rada
Kontinuirano nameštanje trajanja rada do 7 minuta. Za individualno prilagođavanje lokalnim uslovima.
Specifikacije

Tehnički podaci

Klasa zaštite IP44
Faza (Ph) 1
Napon (V) 230
Frekvencija (Hz) 50
Nazivna ulazna snaga / Amps (kW) 0,45
Područja primene
  • Air Tower sa zaštitom od smrzavanja za proveru i nameštanje ispravnog pritiska u gumama