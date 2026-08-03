Uređaj za pretprostor benzinskih stanica AT Fp
Uređaj za prov. pritis. u gumama Air Tower AT Fp, zaštićen od smrz., siguran za korišćenje zimi. Forecourt uređ. za preciznu, sigurnu proveru i namešt. pravilnog pritis. u gumama do 8 bara.
Provera pritiska u gumama za mnoge kupce je standardna procedura nakon pranja vozila. Uz pomoć Air Tower AT Fp, Kärcherovog uređaja za proveru pritiska u gumama sa zaštitom od smrzavanja, svojim kupcima ćete ponuditi ovu važnu uslugu, te ih tako podstaći da ponovo dođu. Naš Forecourt uređaj osvaja, između ostalog, svojom elektronskom jedinicom za proveru kovanica koja obrađuje i kovanice i žetone, a možete da ga jednostavno programirate po želji. Osim toga, moguće je individualno namestiti trajanje rada uređaja do 7 minuta. Namešteni pritisak u gumama (do 8 bara) prikazuje se u svakom trenutku na digitalnom ekranu.
Obeležja i prednosti
Digitalni prikaz pritiska do 8 baraPrecizno nameštanje ispravnog pritiska u gumama. Jednostavno i praktično rukovanje, zbog čega nam se kupci vraćaju.
Elektronski kontrolor novčićaIndividualno i jednostavno programiranje. Bez problema moguće korišćenje različitih tipova kovanica i kupona s proverom kovanica.
Mogućnost programiranja trajanja radaKontinuirano nameštanje trajanja rada do 7 minuta. Za individualno prilagođavanje lokalnim uslovima.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Klasa zaštite
|IP44
|Faza (Ph)
|1
|Napon (V)
|230
|Frekvencija (Hz)
|50
|Nazivna ulazna snaga / Amps (kW)
|0,45
Područja primene
- Air Tower sa zaštitom od smrzavanja za proveru i nameštanje ispravnog pritiska u gumama