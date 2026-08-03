Provera pritiska u gumama za mnoge kupce je standardna procedura nakon pranja vozila. Uz pomoć Air Tower AT Fp, Kärcherovog uređaja za proveru pritiska u gumama sa zaštitom od smrzavanja, svojim kupcima ćete ponuditi ovu važnu uslugu, te ih tako podstaći da ponovo dođu. Naš Forecourt uređaj osvaja, između ostalog, svojom elektronskom jedinicom za proveru kovanica koja obrađuje i kovanice i žetone, a možete da ga jednostavno programirate po želji. Osim toga, moguće je individualno namestiti trajanje rada uređaja do 7 minuta. Namešteni pritisak u gumama (do 8 bara) prikazuje se u svakom trenutku na digitalnom ekranu.