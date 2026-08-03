Uz pomoć uređaja Air Water Tower AWT ispunićete dve želje mušterija odjednom. S jedne strane, na raspolaganju je komforan i za rukovanje jednostavan uređaj za proveru pritiska u gumama s mogućnošću nameštanja pritiska u gumama do 8 bara. A s druge strane, integrisana posuda za vodu uvek daje čistu vodu, na primer za punjenje rezervoara za pranje vetrobranskog stakla. Tako ćete profitirati od kupaca koji će vam se ponovo vratiti jer će se radovati ovoj usluzi, ali i od urednog izgleda vaše lokacije, budući da kante i slične posude sada pripadaju prošlosti. Ovaj uređaj iz naše serije Forecourt ima elektronsku jedinicu za proveru kovanica koju možete jednostavno i individualno da programirate, a radi s različitim tipovima kovanica i žetona. Takođe, moguće je kontinuirano namestiti trajanje rada do 7 minuta.