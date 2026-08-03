Uređaj za pretprostor benzinskih stanica AWT
Uređaj za proveru pritiska u gumama i posuda za vodu u jednom: uz Air Water Tower AWT iz serije Forecourt uređaja lako namestite pritisak u gumama i napunite rezervoar vode za brisače.
Uz pomoć uređaja Air Water Tower AWT ispunićete dve želje mušterija odjednom. S jedne strane, na raspolaganju je komforan i za rukovanje jednostavan uređaj za proveru pritiska u gumama s mogućnošću nameštanja pritiska u gumama do 8 bara. A s druge strane, integrisana posuda za vodu uvek daje čistu vodu, na primer za punjenje rezervoara za pranje vetrobranskog stakla. Tako ćete profitirati od kupaca koji će vam se ponovo vratiti jer će se radovati ovoj usluzi, ali i od urednog izgleda vaše lokacije, budući da kante i slične posude sada pripadaju prošlosti. Ovaj uređaj iz naše serije Forecourt ima elektronsku jedinicu za proveru kovanica koju možete jednostavno i individualno da programirate, a radi s različitim tipovima kovanica i žetona. Takođe, moguće je kontinuirano namestiti trajanje rada do 7 minuta.
Obeležja i prednosti
Integrisana posuda za voduKomforno i jednostavno uzimanje vode (pražnjenje). Mesto ostaje sređeno budući da nisu potrebne kante za zalivanje ni slične posude.
Elektronski kontrolor novčićaIndividualno i jednostavno programiranje. Bez problema moguće korišćenje različitih tipova kovanica i kupona s proverom kovanica.
Mogućnost programiranja trajanja radaKontinuirano nameštanje trajanja rada do 7 minuta. Za individualno prilagođavanje lokalnim uslovima.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Klasa zaštite
|IP44
|Faza (Ph)
|1
|Napon (V)
|230
|Frekvencija (Hz)
|50
|Nazivna ulazna snaga / Amps (kW)
|0,45
Područja primene
- Air Water Tower za praktično nameštanje pritiska u gumama i s integrisanom posudom za vodu