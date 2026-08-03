Uređaj za pretprostor benzinskih stanica AWT

Uređaj za proveru pritiska u gumama i posuda za vodu u jednom: uz Air Water Tower AWT iz serije Forecourt uređaja lako namestite pritisak u gumama i napunite rezervoar vode za brisače.

Uz pomoć uređaja Air Water Tower AWT ispunićete dve želje mušterija odjednom. S jedne strane, na raspolaganju je komforan i za rukovanje jednostavan uređaj za proveru pritiska u gumama s mogućnošću nameštanja pritiska u gumama do 8 bara. A s druge strane, integrisana posuda za vodu uvek daje čistu vodu, na primer za punjenje rezervoara za pranje vetrobranskog stakla. Tako ćete profitirati od kupaca koji će vam se ponovo vratiti jer će se radovati ovoj usluzi, ali i od urednog izgleda vaše lokacije, budući da kante i slične posude sada pripadaju prošlosti. Ovaj uređaj iz naše serije Forecourt ima elektronsku jedinicu za proveru kovanica koju možete jednostavno i individualno da programirate, a radi s različitim tipovima kovanica i žetona. Takođe, moguće je kontinuirano namestiti trajanje rada do 7 minuta.

Obeležja i prednosti
Uređaj za pretprostor benzinskih stanica AWT: Integrisana posuda za vodu
Integrisana posuda za vodu
Komforno i jednostavno uzimanje vode (pražnjenje). Mesto ostaje sređeno budući da nisu potrebne kante za zalivanje ni slične posude.
Uređaj za pretprostor benzinskih stanica AWT: Elektronski kontrolor novčića
Elektronski kontrolor novčića
Individualno i jednostavno programiranje. Bez problema moguće korišćenje različitih tipova kovanica i kupona s proverom kovanica.
Uređaj za pretprostor benzinskih stanica AWT: Mogućnost programiranja trajanja rada
Mogućnost programiranja trajanja rada
Kontinuirano nameštanje trajanja rada do 7 minuta. Za individualno prilagođavanje lokalnim uslovima.
Specifikacije

Tehnički podaci

Klasa zaštite IP44
Faza (Ph) 1
Napon (V) 230
Frekvencija (Hz) 50
Nazivna ulazna snaga / Amps (kW) 0,45
Područja primene
  • Air Water Tower za praktično nameštanje pritiska u gumama i s integrisanom posudom za vodu