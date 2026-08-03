Uređaj za pretprostor benzinskih stanica AWT Fp

Korišćenje bez problema i zimi: Air Water Tower AWT Fp zaštićen od smrzavanja ujedinjuje precizan uređaj za proveru pritiska u gumama i praktičnu posudu za vodu u jedan Forecourt uređaj.

Zahvaljujući uređaju Air Water Tower AWT Fp iz serije Kärcher Forecourt, lokacije koje izgledaju neuredno sada su prošlost. Više ne stoje na putu ni uređaji za proveru pritiska u gumama ni kante i slične posude. Umesto toga AWT Fp ujedinjuje uređaj za proveru pritiska u gumama i posudu za vodu u samo jedan uređaj koji štedi prostor. Pritisak u gumama moguće je praktično proveriti i namestiti do pritiska od 8 bara. Integrisana posuda za vodu daje čistu vodu, na primer za rezervoar vode za čišćenje vetrobranskog stakla, dok takođe ugrađena funkcija zaštite od smrzavanja osigurava siguran rad u svako doba čak i tokom hladnih zimskih dana. Elektronska jedinica za proveru kovanica obrađuje različite kovanice i žetone, pa možete vrlo jednostavno i individualno da je programirate prema vašim potrebama. Takođe, može se kontinuirano namestiti trajanje rada do 7 minuta.

Obeležja i prednosti
Uređaj za pretprostor benzinskih stanica AWT Fp: Integrisana posuda za vodu
Integrisana posuda za vodu
Komforno i jednostavno uzimanje vode (pražnjenje). Mesto ostaje sređeno budući da nisu potrebne kante za zalivanje ni slične posude.
Uređaj za pretprostor benzinskih stanica AWT Fp: Elektronski kontrolor novčića
Elektronski kontrolor novčića
Individualno i jednostavno programiranje. Bez problema moguće korišćenje različitih tipova kovanica i kupona s proverom kovanica.
Uređaj za pretprostor benzinskih stanica AWT Fp: Mogućnost programiranja trajanja rada
Mogućnost programiranja trajanja rada
Kontinuirano nameštanje trajanja rada do 7 minuta. Za individualno prilagođavanje lokalnim uslovima.
Specifikacije

Tehnički podaci

Klasa zaštite IP44
Faza (Ph) 1
Napon (V) 230
Frekvencija (Hz) 50
Nazivna ulazna snaga / Amps (kW) 0,45
Područja primene
  • Air Water Tower sa zaštitom od smrzavanja za praktično nameštanje pritiska u gumama i s integrisanom posudom za vodu