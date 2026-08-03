Uređaj za pretprostor benzinskih stanica AWT Fp
Korišćenje bez problema i zimi: Air Water Tower AWT Fp zaštićen od smrzavanja ujedinjuje precizan uređaj za proveru pritiska u gumama i praktičnu posudu za vodu u jedan Forecourt uređaj.
Zahvaljujući uređaju Air Water Tower AWT Fp iz serije Kärcher Forecourt, lokacije koje izgledaju neuredno sada su prošlost. Više ne stoje na putu ni uređaji za proveru pritiska u gumama ni kante i slične posude. Umesto toga AWT Fp ujedinjuje uređaj za proveru pritiska u gumama i posudu za vodu u samo jedan uređaj koji štedi prostor. Pritisak u gumama moguće je praktično proveriti i namestiti do pritiska od 8 bara. Integrisana posuda za vodu daje čistu vodu, na primer za rezervoar vode za čišćenje vetrobranskog stakla, dok takođe ugrađena funkcija zaštite od smrzavanja osigurava siguran rad u svako doba čak i tokom hladnih zimskih dana. Elektronska jedinica za proveru kovanica obrađuje različite kovanice i žetone, pa možete vrlo jednostavno i individualno da je programirate prema vašim potrebama. Takođe, može se kontinuirano namestiti trajanje rada do 7 minuta.
Obeležja i prednosti
Integrisana posuda za voduKomforno i jednostavno uzimanje vode (pražnjenje). Mesto ostaje sređeno budući da nisu potrebne kante za zalivanje ni slične posude.
Elektronski kontrolor novčićaIndividualno i jednostavno programiranje. Bez problema moguće korišćenje različitih tipova kovanica i kupona s proverom kovanica.
Mogućnost programiranja trajanja radaKontinuirano nameštanje trajanja rada do 7 minuta. Za individualno prilagođavanje lokalnim uslovima.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Klasa zaštite
|IP44
|Faza (Ph)
|1
|Napon (V)
|230
|Frekvencija (Hz)
|50
|Nazivna ulazna snaga / Amps (kW)
|0,45
Područja primene
- Air Water Tower sa zaštitom od smrzavanja za praktično nameštanje pritiska u gumama i s integrisanom posudom za vodu