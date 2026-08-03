Zahvaljujući uređaju Air Water Tower AWT Fp iz serije Kärcher Forecourt, lokacije koje izgledaju neuredno sada su prošlost. Više ne stoje na putu ni uređaji za proveru pritiska u gumama ni kante i slične posude. Umesto toga AWT Fp ujedinjuje uređaj za proveru pritiska u gumama i posudu za vodu u samo jedan uređaj koji štedi prostor. Pritisak u gumama moguće je praktično proveriti i namestiti do pritiska od 8 bara. Integrisana posuda za vodu daje čistu vodu, na primer za rezervoar vode za čišćenje vetrobranskog stakla, dok takođe ugrađena funkcija zaštite od smrzavanja osigurava siguran rad u svako doba čak i tokom hladnih zimskih dana. Elektronska jedinica za proveru kovanica obrađuje različite kovanice i žetone, pa možete vrlo jednostavno i individualno da je programirate prema vašim potrebama. Takođe, može se kontinuirano namestiti trajanje rada do 7 minuta.