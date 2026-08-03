Uređaj za pretprostor benzinskih stanica PT
Kärcherov raspršivač mirisa Perfume Tower PT. Forecourt uređaj za laku i postojanu neutralizaciju neprijatnih mirisa u vozilima.
Na raspolaganju su četiri različite mirisne note kako bi se uz pomoć raspršivača mirisa Perfume Tower PT efikasno i brzo neutralizovali neprijatni mirisi u vozilima, kao recimo duvanski dim. Pri odabiru mirisa uzeli smo u obzir široki spektar da bismo udovoljili zahtevima gotovo svakog kupca. Nepoželjno mešanje mirisa tehnički je isključeno. Elektronska jedinica za proveru kovanica odgovara i kovanicama i žetonima, te se, jednako kao i trajanje rada (neprekidno do 7 minuta), može jednostavno i brzo programirati i namestiti prema vašim zahtevima.
Obeležja i prednosti
Moguća četiri različita mirisaNema mešanja pojedinih mirisa. Čiste mirisne esencije koje odgovaraju gotovo svakom ukusu.
Elektronski kontrolor novčićaIndividualno i jednostavno programiranje. Bez problema moguće korišćenje različitih tipova kovanica i kupona s proverom kovanica.
Mogućnost programiranja trajanja radaKontinuirano nameštanje trajanja rada do 7 minuta. Za individualno prilagođavanje lokalnim uslovima.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Klasa zaštite
|IP44
|Faza (Ph)
|1
|Napon (V)
|230
|Frekvencija (Hz)
|50
|Nazivna ulazna snaga / Amps (kW)
|0,3
Područja primene
- Perfume Tower za neutralizaciju mirisa u unutrašnjosti vozila