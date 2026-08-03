Na raspolaganju su četiri različite mirisne note kako bi se uz pomoć raspršivača mirisa Perfume Tower PT efikasno i brzo neutralizovali neprijatni mirisi u vozilima, kao recimo duvanski dim. Pri odabiru mirisa uzeli smo u obzir široki spektar da bismo udovoljili zahtevima gotovo svakog kupca. Nepoželjno mešanje mirisa tehnički je isključeno. Elektronska jedinica za proveru kovanica odgovara i kovanicama i žetonima, te se, jednako kao i trajanje rada (neprekidno do 7 minuta), može jednostavno i brzo programirati i namestiti prema vašim zahtevima.