Uređaj za pretprostor benzinskih stanica PT

Kärcherov raspršivač mirisa Perfume Tower PT. Forecourt uređaj za laku i postojanu neutralizaciju neprijatnih mirisa u vozilima.

Na raspolaganju su četiri različite mirisne note kako bi se uz pomoć raspršivača mirisa Perfume Tower PT efikasno i brzo neutralizovali neprijatni mirisi u vozilima, kao recimo duvanski dim. Pri odabiru mirisa uzeli smo u obzir široki spektar da bismo udovoljili zahtevima gotovo svakog kupca. Nepoželjno mešanje mirisa tehnički je isključeno. Elektronska jedinica za proveru kovanica odgovara i kovanicama i žetonima, te se, jednako kao i trajanje rada (neprekidno do 7 minuta), može jednostavno i brzo programirati i namestiti prema vašim zahtevima.

Obeležja i prednosti
Uređaj za pretprostor benzinskih stanica PT: Moguća četiri različita mirisa
Moguća četiri različita mirisa
Nema mešanja pojedinih mirisa. Čiste mirisne esencije koje odgovaraju gotovo svakom ukusu.
Uređaj za pretprostor benzinskih stanica PT: Elektronski kontrolor novčića
Elektronski kontrolor novčića
Individualno i jednostavno programiranje. Bez problema moguće korišćenje različitih tipova kovanica i kupona s proverom kovanica.
Uređaj za pretprostor benzinskih stanica PT: Mogućnost programiranja trajanja rada
Mogućnost programiranja trajanja rada
Kontinuirano nameštanje trajanja rada do 7 minuta. Za individualno prilagođavanje lokalnim uslovima.
Specifikacije

Tehnički podaci

Klasa zaštite IP44
Faza (Ph) 1
Napon (V) 230
Frekvencija (Hz) 50
Nazivna ulazna snaga / Amps (kW) 0,3
Područja primene
  • Perfume Tower za neutralizaciju mirisa u unutrašnjosti vozila