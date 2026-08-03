Uređaj za pretprostor benzinskih stanica PT Fp
Sa zaštitom od smrzavanja: Naš raspršivač mirisa otporan na hladnoću Perfume Tower PT Fp iz serije Forecourt uređaja brzo i efikasno neutralizuje neprijatne mirise u unutrašnjosti vozila.
Postoji mnogo razloga zbog čega se u vozilima pogoršava miris, bilo zbog pušenja, bilo zbog porodičnog psa koji se upravo okupao u obližnjem jezeru. Uz pomoć uređaja za raspršivanje mirisa Perfume Tower PT Fp, otpornog na mraz i hladnoću, vaši kupci će brzo i jednostavno neutralizovati ove neprijatne mirise. Pri tome je moguće birati između 4 različita mirisa, u potpunosti prema individualnom ukusu i zagarantovano bez mešanja pojedinačnih esencija. Trajanje rada uređaja može da se kontinuirano namesti do 7 minuta. A vrlo je jednostavno i brzo i individualno programiranje elektronske jedinice za proveru kovanica koja prepoznaje i kovanice i žetone.
Obeležja i prednosti
Moguća četiri različita mirisaNema mešanja pojedinih mirisa. Čiste mirisne esencije koje odgovaraju gotovo svakom ukusu.
Elektronski kontrolor novčićaIndividualno i jednostavno programiranje. Bez problema moguće korišćenje različitih tipova kovanica i kupona s proverom kovanica.
Mogućnost programiranja trajanja radaKontinuirano nameštanje trajanja rada do 7 minuta. Za individualno prilagođavanje lokalnim uslovima.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Klasa zaštite
|IP44
|Faza (Ph)
|1
|Napon (V)
|230
|Frekvencija (Hz)
|50
|Nazivna ulazna snaga / Amps (kW)
|0,3
Područja primene
- Perfume Tower sa zaštitom od smrzavanja za neutralizaciju mirisa u unutrašnjosti vozila