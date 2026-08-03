Postoji mnogo razloga zbog čega se u vozilima pogoršava miris, bilo zbog pušenja, bilo zbog porodičnog psa koji se upravo okupao u obližnjem jezeru. Uz pomoć uređaja za raspršivanje mirisa Perfume Tower PT Fp, otpornog na mraz i hladnoću, vaši kupci će brzo i jednostavno neutralizovati ove neprijatne mirise. Pri tome je moguće birati između 4 različita mirisa, u potpunosti prema individualnom ukusu i zagarantovano bez mešanja pojedinačnih esencija. Trajanje rada uređaja može da se kontinuirano namesti do 7 minuta. A vrlo je jednostavno i brzo i individualno programiranje elektronske jedinice za proveru kovanica koja prepoznaje i kovanice i žetone.