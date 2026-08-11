Sredstvo za čišćenje delova RM 39, 20l

Sredstvo za čišćenje i eliminaciju koje čuva materijale efikasno uklanja nečistoće od ulja, masti i čađi na metalnim delovima i dodatno nudi privremenu zaštitu od korozije.

Specifikacije

Tehnički podaci

Veličina posude (l) 20
Pakovanje (Kom) 1
pH vrednost 10,5
Težina (kg) 22
Težina sa ambalažom (kg) 23,4
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 260 x 237 x 430
Osobine
  • efikasno sredstvo za odmašćivanje za kompresorske čistače i čistače za delove
  • rastvara nečistoće od ulja, masti i čađi
  • kratkotrajno štiti delove od korozije u periodu međuskladištenja
  • Nežan prema materijalima
  • formulacija sa malo pene
  • pH vrednost koncentrata otprilike 10
  • žućkasta tečnost sa specifičnim mirisom
  • bez NTA
  • bez nitrita i halogenih derivata ugljovodonika
Sredstvo za čišćenje delova RM 39, 20l
Sredstvo za čišćenje delova RM 39, 20l
Sredstvo za čišćenje delova RM 39, 20l
Sredstvo za čišćenje delova RM 39, 20l
Kompatibilni uređaji
Područja primene
  • Čišćenje delova
  • Odmašćivanje površina
Pribor