Sredstvo za čišćenje delova RM 39, 200l

Sredstvo za čišćenje i eliminaciju koje čuva materijale efikasno uklanja nečistoće od ulja, masti i čađi na metalnim delovima i dodatno nudi privremenu zaštitu od korozije.

Specifikacije

Tehnički podaci

Veličina posude (l) 200
Pakovanje (Kom) 1
pH vrednost 10,5
Težina sa ambalažom (kg) 232,6
Sredstvo za čišćenje delova RM 39, 200l
Sredstvo za čišćenje delova RM 39, 200l
Sredstvo za čišćenje delova RM 39, 200l
Sredstvo za čišćenje delova RM 39, 200l
Kompatibilni uređaji
Područja primene
  • Čišćenje delova
  • Odmašćivanje površina
Pribor