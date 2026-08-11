Sredstvo za čišćenje PartsPro Extra, u prahu, RM 63, 20kg

Uklanja čak i najupornije mrlje, poput mrlja od ulja, masti, pasti za podmazivanje, čađi i slično. Za čišćenje delova koji nisu osetljivi na alkale, poput motora, menjača, sitnog hardvera, odlivaka i slično.