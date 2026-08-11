Sredstvo za čišćenje PartsPro Extra, u prahu, RM 63, 20kg

Uklanja čak i najupornije mrlje, poput mrlja od ulja, masti, pasti za podmazivanje, čađi i slično. Za čišćenje delova koji nisu osetljivi na alkale, poput motora, menjača, sitnog hardvera, odlivaka i slično.

Specifikacije

Tehnički podaci

Veličina posude (kg) 20
Pakovanje (Kom) 1
pH vrednost 13,2
Težina (kg) 20
Težina sa ambalažom (kg) 20,3
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 750 x 450 x 120
Osobine
  • visokoefikasno sredstvo za čišćenje delova i odmašćivanje
  • rastvara nečistoće od ulja, masti i čađi
  • U obliku praha
  • formulacija sa malo pene
  • Brzo delovanje
  • Brza separacija ulja i vode u separatoru ulja (lako odvojivo=asf)
  • bez NTA
  • bez nitrita
  • bez rastvarača
Sredstvo za čišćenje PartsPro Extra, u prahu, RM 63, 20kg
Sredstvo za čišćenje PartsPro Extra, u prahu, RM 63, 20kg
Sredstvo za čišćenje PartsPro Extra, u prahu, RM 63, 20kg
Sredstvo za čišćenje PartsPro Extra, u prahu, RM 63, 20kg
Sredstvo za čišćenje PartsPro Extra, u prahu, RM 63, 20kg
Kompatibilni uređaji
Područja primene
  • Čišćenje delova