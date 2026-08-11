Sredstvo za čišćenje PartsPro Extra, u prahu, RM 63, 20kg
Uklanja čak i najupornije mrlje, poput mrlja od ulja, masti, pasti za podmazivanje, čađi i slično. Za čišćenje delova koji nisu osetljivi na alkale, poput motora, menjača, sitnog hardvera, odlivaka i slično.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Veličina posude (kg)
|20
|Pakovanje (Kom)
|1
|pH vrednost
|13,2
|Težina (kg)
|20
|Težina sa ambalažom (kg)
|20,3
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|750 x 450 x 120
Osobine
- visokoefikasno sredstvo za čišćenje delova i odmašćivanje
- rastvara nečistoće od ulja, masti i čađi
- U obliku praha
- formulacija sa malo pene
- Brzo delovanje
- Brza separacija ulja i vode u separatoru ulja (lako odvojivo=asf)
- bez NTA
- bez nitrita
- bez rastvarača
Područja primene
- Čišćenje delova