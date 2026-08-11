Sredstvo za fosfatiranje PressurePro RM 48, 20l
Za odmašćivanje i fosfatiranje u jednom koraku. Pruža dugotrajnu zaštitu od korozije i formira dobru osnovu za nanos boje. Nakon upotrebe ostavlja plavičasto-žute slojeve gvožđe fosfata.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Veličina posude (l)
|20
|Pakovanje (Kom)
|1
|pH vrednost
|2
|Težina (kg)
|23,7
|Težina sa ambalažom (kg)
|24,4
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|260 x 237 x 430
Osobine
- efikasno sredstvo za odmašćivanje i fosfatiranje
- Ostavlja plavičasto-žute slojeve gvožđe fosfata.
- na više dana pouzdano štiti od korozije
- nudi dobru podlogu za lakiranje
- jednostavno skladištenje i rukovanje
- pH vrednost koncentrata otprilike 2
- bistra, bezbojna tečnost
- Tenzidi pod OECD biološki razgradivi
- Brza separacija ulja i vode u separatoru ulja (lako odvojivo=asf)
- bez NTA
- bez isparivih organskih jedinjenja (IOJ)
Kompatibilni uređaji
Područja primene
- Odmašćivanje, fosfatiranje
- Odmašćivanje površina