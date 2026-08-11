Sredstvo za fosfatiranje PressurePro RM 48, 20l

Za odmašćivanje i fosfatiranje u jednom koraku. Pruža dugotrajnu zaštitu od korozije i formira dobru osnovu za nanos boje. Nakon upotrebe ostavlja plavičasto-žute slojeve gvožđe fosfata.

Specifikacije

Tehnički podaci

Veličina posude (l) 20
Pakovanje (Kom) 1
pH vrednost 2
Težina (kg) 23,7
Težina sa ambalažom (kg) 24,4
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 260 x 237 x 430
Osobine
  • efikasno sredstvo za odmašćivanje i fosfatiranje
  • Ostavlja plavičasto-žute slojeve gvožđe fosfata.
  • na više dana pouzdano štiti od korozije
  • nudi dobru podlogu za lakiranje
  • jednostavno skladištenje i rukovanje
  • pH vrednost koncentrata otprilike 2
  • bistra, bezbojna tečnost
  • Tenzidi pod OECD biološki razgradivi
  • Brza separacija ulja i vode u separatoru ulja (lako odvojivo=asf)
  • bez NTA
  • bez isparivih organskih jedinjenja (IOJ)
Sredstvo za fosfatiranje PressurePro RM 48, 20l
Sredstvo za fosfatiranje PressurePro RM 48, 20l
Sredstvo za fosfatiranje PressurePro RM 48, 20l
Sredstvo za fosfatiranje PressurePro RM 48, 20l
Područja primene
  • Odmašćivanje, fosfatiranje
  • Odmašćivanje površina
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