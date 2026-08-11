Sredstvo za čišćenje u spreju

RM prskalica napravljena za lako rukovanje, sa stabilnim plastičnim rezervoarom i komfornim pojasom za nošenje, za nanošenje sredstava za čišćenje i dezinfekciju.

Specifikacije

Tehnički podaci

Težina bez pribora (kg) 1,8
Težina sa ambalažom (kg) 2,5
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 520 x 200 x 200
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