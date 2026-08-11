Sredstvo za čišćenje u spreju
RM prskalica napravljena za lako rukovanje, sa stabilnim plastičnim rezervoarom i komfornim pojasom za nošenje, za nanošenje sredstava za čišćenje i dezinfekciju.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Težina bez pribora (kg)
|1,8
|Težina sa ambalažom (kg)
|2,5
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|520 x 200 x 200
Pronađi delove
Pronađite delove i šeme za vašu Kärcher opremu za čišćenje. Izaberite „Pronađi delove” (Find Parts) da započnete pretragu ili kontaktirajte svog ovlašćenog Kärcher distributera ili prodavca.