Disperzija za negu FloorPro RM 784, 5l

Polimerna disperzija za inicijalno i naknadno čišćenje i redovno održavanje podnih obloga. Formira zaštitni film protiv klizanja, koji odbija nečistoće i otporan je na grebanje. Velika pokrivna moć.

Specifikacije

Tehnički podaci

Veličina posude (l) 5
Pakovanje (Kom) 2
pH vrednost 8
Težina (kg) 5,1
Težina sa ambalažom (kg) 5,6
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 192 x 145 x 248
Disperzija za negu FloorPro RM 784, 5l
Disperzija za negu FloorPro RM 784, 5l
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Područja primene
  • Sredstvo za negu poda
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