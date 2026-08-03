Disperzija za negu FloorPro RM 784, 5l
Polimerna disperzija za inicijalno i naknadno čišćenje i redovno održavanje podnih obloga. Formira zaštitni film protiv klizanja, koji odbija nečistoće i otporan je na grebanje. Velika pokrivna moć.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Veličina posude (l)
|5
|Pakovanje (Kom)
|2
|pH vrednost
|8
|Težina (kg)
|5,1
|Težina sa ambalažom (kg)
|5,6
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|192 x 145 x 248
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Područja primene
- Sredstvo za negu poda
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