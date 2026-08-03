FloorPro Sredstvo za glancanje RM 755, 2.5l
Sredstva za čišćenje sjajnih podova, sa mirisom limuna, koja slabo pene za sve tvrde podove. RM 755 se suši potpuno bez tragova. Namenjeno specijalno za kamene podove sa visokim sjajem.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Veličina posude (l)
|2,5
|Pakovanje (Kom)
|4
|pH vrednost
|11
|Težina sa ambalažom (kg)
|2,8
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|120 x 120 x 290
Osobine
- Moćno osnovno i svakodnevno sredstvo za čišćenje svih tvrdih i elastičnih podova.
- rastvara jake nečistoće od ulja, masti i minerala
- blistavo samo od sebe
- suši se bez tragova
- naročito slabo peni
- Prijatan, svež miris
- Brza separacija ulja i vode u separatoru ulja (lako odvojivo=asf)
- bez NTA
- Bez fosfata
Upozorenja i bezbednosni saveti prema direktivama Evropske Unije
Upozorenja i bezbednosni saveti prema direktivama Evropske Unije
- P264 Oprati detaljno nakon rukovanja.
- P305 + P351 + P338 PRILIKOM KONTAKTA SA OČIMA: Ispirati oči pažljivo vodom nekoliko minuta. Odstraniti kontaktna sočiva ako je to moguće. Nastaviti ispiranje.
- P337 + P313 Ako iritacija oka ne prolazi: potražiti medicinski savet/ mišljenje.
Područja primene
- Čišćenje poda