RM 69** 1000l industrial cleaner, 1000l

FloorPro industrijsko sredstvo za čišćenje RM 69 za čišćenje industrijskih i podova sa malo pene. Snažno uklanja i najtvrdokorniju zaprljanost od masti, ulja, čađi i mineralne kontaminate.

Specifikacije

Tehnički podaci

Veličina posude (l) 1000
Pakovanje (Kom) 1
pH vrednost 10
Težina sa ambalažom (kg) 1065
RM 69** 1000l industrial cleaner, 1000l
RM 69** 1000l industrial cleaner, 1000l
RM 69** 1000l industrial cleaner, 1000l
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Kompatibilni uređaji
Područja primene
  • Čišćenje poda
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