RM 69** 200l industrial cleaner, 200l

FloorPro industrijsko sredstvo za čišćenje RM 69 za čišćenje industrijskih i podova sa malo pene. Snažno uklanja i najtvrdokorniju zaprljanost od masti, ulja, čađi i mineralne kontaminate.

Specifikacije

Tehnički podaci

Veličina posude (l) 200
Pakovanje (Kom) 1
pH vrednost 10
Težina (kg) 201,4
Težina sa ambalažom (kg) 209,4
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 580 x 580 x 970
RM 69** 200l industrial cleaner, 200l
RM 69** 200l industrial cleaner, 200l
RM 69** 200l industrial cleaner, 200l
Kompatibilni uređaji
Područja primene
  • Čišćenje poda
Pribor