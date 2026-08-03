RM 69** 20l industrial cleaner, 20l

FloorPro industrijsko sredstvo za čišćenje RM 69 za čišćenje industrijskih i podova sa malo pene. Snažno uklanja i najtvrdokorniju zaprljanost od masti, ulja, čađi i mineralne kontaminate.

Specifikacije

Tehnički podaci

Veličina posude (l) 20
Pakovanje (Kom) 1
pH vrednost 10
Težina (kg) 20
Težina sa ambalažom (kg) 20,8
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 260 x 237 x 430
Osobine
  • kraftvoller Unterhalts- und Zwischenreiniger für stark verschmutze Industrieböden
  • naročito slabo peni
  • Efikasno rastvaranje nečistoća od ulja/masti i mineralnih nečistoća
  • Savršeni efekat čišćenja
  • bez obeležja
  • rastvara jake nečistoće od ulja, masti i minerala
  • mašinska i ručna primena
  • brzo razdvaja ulje i vodu u separatoru za ulje
  • Brzo delovanje
  • veoma visok stepen izdašnosti
  • Prijatan, svež miris
  • široko područje primene: primenljivo za sve površine otporne na vodu, osetljive na alkalije (npr. linoleum) i otporne na alkalije (npr. PVC)
RM 69** 20l industrial cleaner, 20l
RM 69** 20l industrial cleaner, 20l
RM 69** 20l industrial cleaner, 20l
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Kompatibilni uređaji
Područja primene
  • Čišćenje poda
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