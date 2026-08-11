Sredstvo za dubinsko čišćenje FloorPro RM 69 eco!efficiency, 200l

Moćno sredstvo za čišćenje patosnica i industrijskih podova, bez problema uklanja uporna uljana, masna, čađava i mineralna zaprljanja. Zbog svoje eco!efficiency formulacije, posebno je ekonomično, efikasno i ekološki prihvatljivo.

Specifikacije

Tehnički podaci

Veličina posude (l) 200
Pakovanje (Kom) 1
pH vrednost 12
Težina (kg) 208,8
Težina sa ambalažom (kg) 223,2
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 580 x 580 x 970
Sredstvo za dubinsko čišćenje FloorPro RM 69 eco!efficiency, 200l
Sredstvo za dubinsko čišćenje FloorPro RM 69 eco!efficiency, 200l
Sredstvo za dubinsko čišćenje FloorPro RM 69 eco!efficiency, 200l
Sredstvo za dubinsko čišćenje FloorPro RM 69 eco!efficiency, 200l
Kompatibilni uređaji
Područja primene
  • Čišćenje poda
Pribor