Višenamensko sredstvo za temeljno čišćenje FloorPro RM 754, 10l

Izuzetno efikasno sredstvo za čišćenje koje lako uklanja vosak i premaz na bazi polimera sa vodootpornih i alkalno osetljivih podova. Nije potrebno dugotrajno ispiranje.

Specifikacije

Tehnički podaci

Veličina posude (l) 10
Pakovanje (Kom) 1
pH vrednost 10,5
Težina sa ambalažom (kg) 11,2
Osobine
  • snažno osnovno sredstvo za čišćenje za uklanjanje filmova od sredstava za negu i nečistoća
  • uklanja najdeblje premaze voska i polimera
  • rastvara nečistoće od ulja, masti i minerala
  • Univerzalno primenljivo
  • široko područje primene: primenljivo za sve površine otporne na vodu, osetljive na alkalije (npr. linoleum) i otporne na alkalije (npr. PVC)
  • veoma dobra kompatibilnost materijala
  • niska pH vrednost u koncentraciji za primenu
  • nije neophodno zahtevno naknadno ispiranje
  • takođe namenjeno za redovno čišćenje
  • visok stepen sigurnosti za korisnika i jednostavnost u rukovanju
  • Prijatan, svež miris citrusa
  • formulacija sa malo pene
Višenamensko sredstvo za temeljno čišćenje FloorPro RM 754, 10l
Višenamensko sredstvo za temeljno čišćenje FloorPro RM 754, 10l
Višenamensko sredstvo za temeljno čišćenje FloorPro RM 754, 10l
Višenamensko sredstvo za temeljno čišćenje FloorPro RM 754, 10l
Upozorenja i bezbednosni saveti prema direktivama Evropske Unije
Upozorenja i bezbednosni saveti prema direktivama Evropske Unije
  • P264 Oprati detaljno nakon rukovanja.
  • P305 + P351 + P338 PRILIKOM KONTAKTA SA OČIMA: Ispirati oči pažljivo vodom nekoliko minuta. Odstraniti kontaktna sočiva ako je to moguće. Nastaviti ispiranje.
  • P337 + P313 Ako iritacija oka ne prolazi: potražiti medicinski savet/ mišljenje.
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Kompatibilni uređaji
Područja primene
  • Čišćenje poda
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