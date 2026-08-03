FloorPro Cleaner CA 50 C eco!perform, 1l

Sredstvo za čišćenje poda koje čuva materijal za ručnu primenu na svim tvrdim i fleksibilnim podnim površinama. Takođe je namenjeno za površine visokog sjaja i predmete nameštaja.

Specifikacije

Tehnički podaci

Veličina posude (l) 1
Pakovanje (Kom) 12
pH vrednost 8
Težina (kg) 1
Težina sa ambalažom (kg) 1,1
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 366 x 232 x 298
Osobine
  • univerzalno primenljiv koncentrat za čišćenje poda
  • uklanja tragove hoda, prašinu, nečistoće od emisije štetnih gasova
  • veoma dobar efekat čišćenja na svim tvrdim i fleksibilnim površinama koje su otporne na vodu i alkohol
  • bez tragova čak i površinama sa visokim sjajem
  • takođe namenjeno za čišćenje mobilijara i drugih komada nameštaja
  • sprečava ponovo brzo prljanje
  • Prijatan, svež miris citrusa
  • nosi evropski ekološki znak (EU Ecolabel)
FloorPro Cleaner CA 50 C eco!perform, 1l
FloorPro Cleaner CA 50 C eco!perform, 1l
FloorPro Cleaner CA 50 C eco!perform, 1l
FloorPro Cleaner CA 50 C eco!perform, 1l
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Kompatibilni uređaji
Područja primene
  • Čišćenje patosa i površina
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