CA 50 C sredstvo za čišćenje poda, 5l

Sredstvo za čišćenje poda koje čuva materijal za ručnu primenu na svim tvrdim i fleksibilnim podnim površinama. Takođe je namenjeno za površine visokog sjaja i predmete nameštaja.

Specifikacije

Tehnički podaci

Veličina posude (l) 5
Pakovanje (Kom) 1
pH vrednost 8
Težina (kg) 5
Težina sa ambalažom (kg) 5,2
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 192 x 145 x 248
Osobine
  • univerzalno primenljiv koncentrat za čišćenje poda
  • uklanja tragove hoda, prašinu, nečistoće od emisije štetnih gasova
  • veoma dobar efekat čišćenja na svim tvrdim i fleksibilnim površinama koje su otporne na vodu i alkohol
  • bez tragova čak i površinama sa visokim sjajem
  • takođe namenjeno za čišćenje mobilijara i drugih komada nameštaja
  • sprečava ponovo brzo prljanje
  • Prijatan, svež miris citrusa
  • nosi evropski ekološki znak (EU Ecolabel)
CA 50 C sredstvo za čišćenje poda, 5l
CA 50 C sredstvo za čišćenje poda, 5l
CA 50 C sredstvo za čišćenje poda, 5l
CA 50 C sredstvo za čišćenje poda, 5l
Kompatibilni uređaji
Područja primene
  • Čišćenje patosa i površina
Pribor