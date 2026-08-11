Sredstva za brisanje EXTRA RM 780, 20l

Snažno sredstvo za čišćenje i negu vodootpornih, čvrstih i elastičnih podova. Za sportske i višenamenske hale zbog sertifikata protiv klizanja. Extra RM 780 slabo peni i suši se bez tragova.

Specifikacije

Tehnički podaci

Veličina posude (l) 20
Pakovanje (Kom) 1
pH vrednost 9
Težina (kg) 20
Težina sa ambalažom (kg) 21,7
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 270 x 240 x 430
Sredstva za brisanje EXTRA RM 780, 20l
Sredstva za brisanje EXTRA RM 780, 20l
Kompatibilni uređaji
Područja primene
  • Čišćenje poda
Pribor