Sredstva za brisanje EXTRA RM 780, 2.5l

Snažno sredstvo za čišćenje i negu vodootpornih, čvrstih i elastičnih podova. Za sportske i višenamenske hale zbog sertifikata protiv klizanja. Extra RM 780 slabo peni i suši se bez tragova.

Specifikacije

Tehnički podaci

Veličina posude (l) 2,5
Pakovanje (Kom) 4
pH vrednost 9
Težina (kg) 2,5
Težina sa ambalažom (kg) 2,9
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 255 x 255 x 290
Sredstva za brisanje EXTRA RM 780, 2.5l
Sredstva za brisanje EXTRA RM 780, 2.5l
Kompatibilni uređaji
Područja primene
  • Čišćenje poda
Pribor