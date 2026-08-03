Sredstvo za čišćenje FloorPro Multi RM 756, 1l

Velika moć kvašenja, univerzalno i veoma ekonomično: Sredstvo za čišćenje FloorPro Multi RM 756 za svakodnevno mašinsko i ručno čišćenje podova i površina.

Specifikacije

Tehnički podaci

Veličina posude (l) 1
Pakovanje (Kom) 12
pH vrednost 9
Težina sa ambalažom (kg) 1,1
Osobine
  • Sredstvo za redovno čišćenje svih vodootpornih tvrdih i elastičnih podova i površina
  • Vrlo velika izdašnost već kod najmanje doze od 0,25% do 1%
  • Vrlo efikasno čišćenje zahvaljujući dobrom svojstvu vlaženja
  • Izuzetno brzo se suši
  • Čišćenje bez zaostalih pruga
  • formulacija sa malo pene
  • Nežan i ekološki prihvatljiv
  • Tenzidi pod OECD biološki razgradivi
Sredstvo za čišćenje FloorPro Multi RM 756, 1l
Sredstvo za čišćenje FloorPro Multi RM 756, 1l
Sredstvo za čišćenje FloorPro Multi RM 756, 1l
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Kompatibilni uređaji
Područja primene
  • Čišćenje patosa i površina
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