Sredstvo za čišćenje keramičkih površina FloorPro RM 753, 2.5l

Specijalno sredstvo za sve keramičke pločice. Pouzdano rastvara uljana, masna i mineralna zaprljanja. Ne umanjuje svojstvo neklizanja keramičkih pločica. Ne sadrži surfaktante i spremno za separaciono delovanje.

Specifikacije

Tehnički podaci

Veličina posude (l) 2,5
Pakovanje (Kom) 4
pH vrednost 11
Težina sa ambalažom (kg) 3,1
Osobine
  • snažno osnovno sredstvo za čišćenje za jako zaprljane pločice od finog kamena
  • rastvara nečistoće od ulja, masti i minerala
  • vrlo dobro kvašenje
  • formulacija sa malo pene
  • Izuzetno ekonomično
  • Prijatan, svež miris
  • Brza separacija ulja i vode u separatoru ulja (lako odvojivo=asf)
  • bez NTA
  • bez tenzida i enzima
Sredstvo za čišćenje keramičkih površina FloorPro RM 753, 2.5l
Sredstvo za čišćenje keramičkih površina FloorPro RM 753, 2.5l
Sredstvo za čišćenje keramičkih površina FloorPro RM 753, 2.5l
Kompatibilni uređaji
Područja primene
  • Čišćenje poda
Pribor