CA 30 C sredstvo za čišćenje površina, 5l
Univerzalni koncentrat za čišćenje površina podova i enterijera. Brzo se suši i ne ostavlja tragove.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Veličina posude (l)
|5
|Pakovanje (Kom)
|2
|pH vrednost
|11
|Težina (kg)
|5
|Težina sa ambalažom (kg)
|5,4
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|192 x 145 x 248
Osobine
- univerzalni koncentrat za čišćenje površina
- efikasno uklanja ostatke jela, nečistoće od masti, naslage nikotina, fleke od kafe,
- veoma dobar efekat čišćenja na svim tvrdim i fleksibilnim površinama koje su otporne na vodu i alkohol
- bez tragova čak i površinama sa visokim sjajem
- takođe namenjeno za čišćenje poda
- Prijatan, svež miris citrusa
- nosi evropski ekološki znak (EU Ecolabel)
Područja primene
- Čišćenje patosa i površina
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