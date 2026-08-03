CA 30 C sredstvo za čišćenje površina, 5l

Univerzalni koncentrat za čišćenje površina podova i enterijera. Brzo se suši i ne ostavlja tragove.

Specifikacije

Tehnički podaci

Veličina posude (l) 5
Pakovanje (Kom) 2
pH vrednost 11
Težina (kg) 5
Težina sa ambalažom (kg) 5,4
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 192 x 145 x 248
Osobine
  • univerzalni koncentrat za čišćenje površina
  • efikasno uklanja ostatke jela, nečistoće od masti, naslage nikotina, fleke od kafe,
  • veoma dobar efekat čišćenja na svim tvrdim i fleksibilnim površinama koje su otporne na vodu i alkohol
  • bez tragova čak i površinama sa visokim sjajem
  • takođe namenjeno za čišćenje poda
  • Prijatan, svež miris citrusa
  • nosi evropski ekološki znak (EU Ecolabel)
CA 30 C sredstvo za čišćenje površina, 5l
CA 30 C sredstvo za čišćenje površina, 5l
CA 30 C sredstvo za čišćenje površina, 5l
CA 30 C sredstvo za čišćenje površina, 5l
Područja primene
  • Čišćenje patosa i površina
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