CA 30 R sredstvo za čišćenje površina, spremno za upotrebu, 0.5l

Gotovo sredstvo za čišćenje površina za ručnu primenu. Brzo se suši i ne ostavlja tragove. Ambalažna jedinica sa 12 boca i. 2 raspršivača. Do 40 primena po glavi za raspršivanje.