CA 30 R sredstvo za čišćenje površina, spremno za upotrebu, 0.5l

Gotovo sredstvo za čišćenje površina za ručnu primenu. Brzo se suši i ne ostavlja tragove. Ambalažna jedinica sa 12 boca i. 2 raspršivača. Do 40 primena po glavi za raspršivanje.

Specifikacije

Tehnički podaci

Veličina posude (l) 0,5
Pakovanje (Kom) 12
pH vrednost 9
Težina (kg) 0,5
Težina sa ambalažom (kg) 0,6
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 302 x 187 x 244
Osobine
  • sredstvo za čišćenje površina gotovo za upotrebu
  • efikasno uklanja ostatke jela, nečistoće od masti, naslage nikotina, fleke od kafe,
  • veoma dobar efekat čišćenja na svim tvrdim i fleksibilnim površinama koje su otporne na vodu i alkohol
  • napravljeno za visok stepen učinka u čišćenju
  • takođe namenjeno za čišćenje prohroma
  • laka, ergonomska flašica za raspršivanje od 500 ml sa profesionalnom prskalicom sa mlaznicom za prskanje
  • manji trošak za uklanjanje na otpad zahvaljujući profesionalnim prskalicama koje mogu ponovo da se upotrebljavaju
  • Prijatan, svež miris citrusa
  • nosi evropski ekološki znak (EU Ecolabel)
CA 30 R sredstvo za čišćenje površina, spremno za upotrebu, 0.5l
CA 30 R sredstvo za čišćenje površina, spremno za upotrebu, 0.5l
CA 30 R sredstvo za čišćenje površina, spremno za upotrebu, 0.5l
CA 30 R sredstvo za čišćenje površina, spremno za upotrebu, 0.5l
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Područja primene
  • Čišćenje patosa i površina
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