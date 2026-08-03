CA 30 R sredstvo za čišćenje površina, spremno za upotrebu, 0.5l
Gotovo sredstvo za čišćenje površina za ručnu primenu. Brzo se suši i ne ostavlja tragove. Ambalažna jedinica sa 12 boca i. 2 raspršivača. Do 40 primena po glavi za raspršivanje.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Veličina posude (l)
|0,5
|Pakovanje (Kom)
|12
|pH vrednost
|9
|Težina (kg)
|0,5
|Težina sa ambalažom (kg)
|0,6
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|302 x 187 x 244
Osobine
- sredstvo za čišćenje površina gotovo za upotrebu
- efikasno uklanja ostatke jela, nečistoće od masti, naslage nikotina, fleke od kafe,
- veoma dobar efekat čišćenja na svim tvrdim i fleksibilnim površinama koje su otporne na vodu i alkohol
- napravljeno za visok stepen učinka u čišćenju
- takođe namenjeno za čišćenje prohroma
- laka, ergonomska flašica za raspršivanje od 500 ml sa profesionalnom prskalicom sa mlaznicom za prskanje
- manji trošak za uklanjanje na otpad zahvaljujući profesionalnim prskalicama koje mogu ponovo da se upotrebljavaju
- Prijatan, svež miris citrusa
- nosi evropski ekološki znak (EU Ecolabel)
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Područja primene
- Čišćenje patosa i površina
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