SurfacePro sredstvo za čišćenje stakla CA 40 R eco!perform, 0.5l

Sredstvo za čišćenje stakla spremno za upotrebu – prikladno i za plastične površine. Brzo se suši i ne ostavlja tragove. Paket od 12 boca uključujući 2 prskalice. Do 40 primena po jednoj prskalici.

Specifikacije

Tehnički podaci

Veličina posude (l) 0,5
Pakovanje (Kom) 12
pH vrednost 7
Težina (kg) 0,5
Težina sa ambalažom (kg) 0,6
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 65 x 65 x 223
Osobine
  • sredstvo za čišćenje stakla gotovo za upotrebu
  • uklanja tragove prstiju, prašinu, nečistoće od emisije štetnih gasova, nečistoće od masti
  • veoma dobar efekat u čišćenju na staklenim i plastičnim površinama
  • bez tragova čak i površinama sa visokim sjajem
  • laka, ergonomska flašica za raspršivanje od 500 ml sa profesionalnom prskalicom sa mlaznicom za prskanje
  • manji trošak za uklanjanje na otpad zahvaljujući profesionalnim prskalicama koje mogu ponovo da se upotrebljavaju
  • Prijatan, svež miris citrusa
  • nosi evropski ekološki znak (EU Ecolabel)
SurfacePro sredstvo za čišćenje stakla CA 40 R eco!perform, 0.5l
SurfacePro sredstvo za čišćenje stakla CA 40 R eco!perform, 0.5l
SurfacePro sredstvo za čišćenje stakla CA 40 R eco!perform, 0.5l
SurfacePro sredstvo za čišćenje stakla CA 40 R eco!perform, 0.5l
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Kompatibilni uređaji
Područja primene
  • Čišćenje stakla
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