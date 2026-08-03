SurfacePro sredstvo za čišćenje stakla CA 40 R eco!perform, 0.5l

Sredstvo za čišćenje stakla spremno za upotrebu – prikladno i za plastične površine. Brzo se suši i ne ostavlja tragove. Paket od 12 boca uključujući 2 prskalice. Do 40 primena po jednoj prskalici.