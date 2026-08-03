SurfacePro sredstvo za čišćenje stakla CA 40 R eco!perform, 0.5l
Sredstvo za čišćenje stakla spremno za upotrebu – prikladno i za plastične površine. Brzo se suši i ne ostavlja tragove. Paket od 12 boca uključujući 2 prskalice. Do 40 primena po jednoj prskalici.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Veličina posude (l)
|0,5
|Pakovanje (Kom)
|12
|pH vrednost
|7
|Težina (kg)
|0,5
|Težina sa ambalažom (kg)
|0,6
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|65 x 65 x 223
Osobine
- sredstvo za čišćenje stakla gotovo za upotrebu
- uklanja tragove prstiju, prašinu, nečistoće od emisije štetnih gasova, nečistoće od masti
- veoma dobar efekat u čišćenju na staklenim i plastičnim površinama
- bez tragova čak i površinama sa visokim sjajem
- laka, ergonomska flašica za raspršivanje od 500 ml sa profesionalnom prskalicom sa mlaznicom za prskanje
- manji trošak za uklanjanje na otpad zahvaljujući profesionalnim prskalicama koje mogu ponovo da se upotrebljavaju
- Prijatan, svež miris citrusa
- nosi evropski ekološki znak (EU Ecolabel)
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Područja primene
- Čišćenje stakla
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