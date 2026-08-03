Rezervoar/kontejner

Za profesionalno čišćenje tankova i kontejnera važe posebne odredbe i zahtevi. Kärcherova nova TankPro-serija, koja je optimalno prilagođena tehnici uređaja, nudi perfektno rešenje za sve zahteve u pogledu čišćenja. Nama ništa nije suviše teško – proizvodima TankPro svakom kupcu nudimo optimalno, individualno rešenje za njegove potrebe. Svi proizvodi su visokokoncentrovani i zbog toga veoma izdašni i ekonomični. Svesni smo svoje odgovornosti prema čoveku, mašini i životnoj sredini i, postižući vrhunski kvalitet odričemo se primene supstanci koje su štetne za životnu sredinu i zdravlje.