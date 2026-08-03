Alkalno (pH 13) i slabo penušavo sredstvo TankPro RM 875 kompanije Kärcher za upotrebu s ručnim raspršivačima, kompresorskim čistačima i u stanicama za čišćenje unutrašnjosti rezervoara u logistici, hemijskoj i prehrambenoj industriji. Jak deterdžent efikasno uklanja ostatke hrane poput šećera, žumanceta, ulja, masnoće ili čokolade - zahvaljujući inhibitorima korozije, veoma je blag prema materijalima, čak i prema površinama od nerđajućeg čelika i aluminijuma. Bez boje i mirisa i stabilno na temperaturi do 90 °C, sredstvo za čišćenje TankPro RM 875 je idealan izbor za temeljno čišćenje unutrašnjosti i spoljašnosti rezervoara, silosa i ISO kontejnera, a takođe je pogodno i za upotrebu na površinama koje dolaze u kontakt s hranom.