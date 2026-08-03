Sredstvo za čišćenje TankPro, bazno, RM 875, 20l

Alkalno sredstvo za čišćenje rezervoara za temeljno čišćenje teških uljanih i masnih zaprljanja u rezervoarima, silosima i kontejnerima. Sa smanjenim penušanjem, moćno i nežno dejstvo.

Alkalno (pH 13) i slabo penušavo sredstvo TankPro RM 875 kompanije Kärcher za upotrebu s ručnim raspršivačima, kompresorskim čistačima i u stanicama za čišćenje unutrašnjosti rezervoara u logistici, hemijskoj i prehrambenoj industriji. Jak deterdžent efikasno uklanja ostatke hrane poput šećera, žumanceta, ulja, masnoće ili čokolade - zahvaljujući inhibitorima korozije, veoma je blag prema materijalima, čak i prema površinama od nerđajućeg čelika i aluminijuma. Bez boje i mirisa i stabilno na temperaturi do 90 °C, sredstvo za čišćenje TankPro RM 875 je idealan izbor za temeljno čišćenje unutrašnjosti i spoljašnosti rezervoara, silosa i ISO kontejnera, a takođe je pogodno i za upotrebu na površinama koje dolaze u kontakt s hranom.

Specifikacije

Tehnički podaci

Veličina posude (l) 20
Pakovanje (Kom) 1
pH vrednost 13
Težina sa ambalažom (kg) 23,4
Osobine
  • Moćno alkalno sredstvo za čišćenje za sisteme za čišćenje unutrašnjosti rezervoara
  • Aktivni odstranjivač prljavštine za efikasno uklanjanje ostataka hrane
  • Efikasno uklanja ostatke hrane poput šećera, žumanaca, ulja, masti, čokolade
  • S inhibitorima korozije za nežno čišćenje nerđajućeg čelika i aluminijuma
  • Bez boje i mirisa
  • Pogodno za upotrebu na površinama koje dolaze u kontakt s hranom
  • Stabilno na temperaturama do 90°C
  • Smanjeno penušanje
Sredstvo za čišćenje TankPro, bazno, RM 875, 20l
Sredstvo za čišćenje TankPro, bazno, RM 875, 20l
Sredstvo za čišćenje TankPro, bazno, RM 875, 20l
Upozorenja i bezbednosni saveti prema direktivama Evropske Unije
Upozorenja i bezbednosni saveti prema direktivama Evropske Unije
  • P305 + P351 + P338 PRILIKOM KONTAKTA SA OČIMA: Ispirati oči pažljivo vodom nekoliko minuta. Odstraniti kontaktna sočiva ako je to moguće. Nastaviti ispiranje.
  • P310 Hitno pozvati CENTAR ZA KONTROLU TROVANJA/lekara.
  • P303 + P361 + P353 PRILIKOM KONTAKTA SA KOŽOM (ili kosom): Svu zaprljanu, natopljenu odeću odmah skinuti. Kožu oprati vodom/tuširati se.
  • P501a Odlaganje sadržaja / posude prema lokalnim / regionalnim / nacionalnim / međunarodnim propisima.
Područja primene
  • Cisterna
  • Silos kontejner
  • IBC kontejner
  • ISO kontejner
Pribor