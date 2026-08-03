Sredstvo za čišćenje TankPro, kiselo, RM 870, 20l
Kiselina za čišćenje unutrašnjosti rezervoara, kao i unutrašnjosti i spoljašnosti rezervoara, silosa i kontejnera. Nežno uklanja čak i debele naslage kamenca, rđe i građevinskog materijala i ostatke hrane.
Kiselo (pH 0) i slabo penušavo sredstvo TankPro RM 870 kompanije Kärcher za upotrebu s ručnim raspršivačima, kompresorskim čistačima i u stanicama za čišćenje unutrašnjosti rezervoara u logistici, hemijskoj i prehrambenoj industriji. Jak deterdžent moćno i efikasno uklanja mineralne naslage poput kamenca, cementa, rđe i soli - zahvaljujući inhibitorima korozije, veoma je blag prema materijalima, čak i prema površinama od nerđajućeg čelika i aluminijuma. Bez boje i mirisa i stabilno na temperaturi do 80 °C, sredstvo čišćenje TankPro RM 870 idealan je izbor za temeljno čišćenje unutrašnjosti i spoljašnosti rezervoara, silosa i ISO kontejnera, a takođe je pogodno i za upotrebu na površinama koje dolaze u kontakt s hranom.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Veličina posude (l)
|20
|Pakovanje (Kom)
|1
|Težina sa ambalažom (kg)
|26,2
Osobine
- Sredstvo za čišćenje visokih performansi za sisteme za čišćenje unutrašnjosti rezervoara
- Aktivni odstranjivač prljavštine za efikasno uklanjanje mineralne prljavštine
- Efikasno uklanja mineralnu prljavštinu poput kreča, cementa, rđe, soli
- S inhibitorima korozije za nežno čišćenje nerđajućeg čelika i aluminijuma
- Bez boje i mirisa
- Pogodno za upotrebu na površinama koje dolaze u kontakt s hranom
- Stabilno na temperaturama do 80°C
- Smanjeno penušanje
Upozorenja i bezbednosni saveti prema direktivama Evropske Unije
Upozorenja i bezbednosni saveti prema direktivama Evropske Unije
- Z 20 Sadrži but-2-in-1,4-diol. Može da izazove alergijsku reakciju.
- P305 + P351 + P338 PRILIKOM KONTAKTA SA OČIMA: Ispirati oči pažljivo vodom nekoliko minuta. Odstraniti kontaktna sočiva ako je to moguće. Nastaviti ispiranje.
- P310 Hitno pozvati CENTAR ZA KONTROLU TROVANJA/lekara.
- P303 + P361 + P353 PRILIKOM KONTAKTA SA KOŽOM (ili kosom): Svu zaprljanu, natopljenu odeću odmah skinuti. Kožu oprati vodom/tuširati se.
- P501a Odlaganje sadržaja / posude prema lokalnim / regionalnim / nacionalnim / međunarodnim propisima.
Područja primene
- Cisterna
- Silos kontejner
- IBC kontejner
- ISO kontejner