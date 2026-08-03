Kiselo (pH 0) i slabo penušavo sredstvo TankPro RM 870 kompanije Kärcher za upotrebu s ručnim raspršivačima, kompresorskim čistačima i u stanicama za čišćenje unutrašnjosti rezervoara u logistici, hemijskoj i prehrambenoj industriji. Jak deterdžent moćno i efikasno uklanja mineralne naslage poput kamenca, cementa, rđe i soli - zahvaljujući inhibitorima korozije, veoma je blag prema materijalima, čak i prema površinama od nerđajućeg čelika i aluminijuma. Bez boje i mirisa i stabilno na temperaturi do 80 °C, sredstvo čišćenje TankPro RM 870 idealan je izbor za temeljno čišćenje unutrašnjosti i spoljašnosti rezervoara, silosa i ISO kontejnera, a takođe je pogodno i za upotrebu na površinama koje dolaze u kontakt s hranom.