Sredstvo za čišćenje TankPro, kiselo, RM 870, 20l

Kiselina za čišćenje unutrašnjosti rezervoara, kao i unutrašnjosti i spoljašnosti rezervoara, silosa i kontejnera. Nežno uklanja čak i debele naslage kamenca, rđe i građevinskog materijala i ostatke hrane.

Kiselo (pH 0) i slabo penušavo sredstvo TankPro RM 870 kompanije Kärcher za upotrebu s ručnim raspršivačima, kompresorskim čistačima i u stanicama za čišćenje unutrašnjosti rezervoara u logistici, hemijskoj i prehrambenoj industriji. Jak deterdžent moćno i efikasno uklanja mineralne naslage poput kamenca, cementa, rđe i soli - zahvaljujući inhibitorima korozije, veoma je blag prema materijalima, čak i prema površinama od nerđajućeg čelika i aluminijuma. Bez boje i mirisa i stabilno na temperaturi do 80 °C, sredstvo čišćenje TankPro RM 870 idealan je izbor za temeljno čišćenje unutrašnjosti i spoljašnosti rezervoara, silosa i ISO kontejnera, a takođe je pogodno i za upotrebu na površinama koje dolaze u kontakt s hranom.

Specifikacije

Tehnički podaci

Veličina posude (l) 20
Pakovanje (Kom) 1
Težina sa ambalažom (kg) 26,2
Osobine
  • Sredstvo za čišćenje visokih performansi za sisteme za čišćenje unutrašnjosti rezervoara
  • Aktivni odstranjivač prljavštine za efikasno uklanjanje mineralne prljavštine
  • Efikasno uklanja mineralnu prljavštinu poput kreča, cementa, rđe, soli
  • S inhibitorima korozije za nežno čišćenje nerđajućeg čelika i aluminijuma
  • Bez boje i mirisa
  • Pogodno za upotrebu na površinama koje dolaze u kontakt s hranom
  • Stabilno na temperaturama do 80°C
  • Smanjeno penušanje
Sredstvo za čišćenje TankPro, kiselo, RM 870, 20l
Sredstvo za čišćenje TankPro, kiselo, RM 870, 20l
Sredstvo za čišćenje TankPro, kiselo, RM 870, 20l
Upozorenja i bezbednosni saveti prema direktivama Evropske Unije
Upozorenja i bezbednosni saveti prema direktivama Evropske Unije
  • Z 20 Sadrži but-2-in-1,4-diol. Može da izazove alergijsku reakciju.
  • P305 + P351 + P338 PRILIKOM KONTAKTA SA OČIMA: Ispirati oči pažljivo vodom nekoliko minuta. Odstraniti kontaktna sočiva ako je to moguće. Nastaviti ispiranje.
  • P310 Hitno pozvati CENTAR ZA KONTROLU TROVANJA/lekara.
  • P303 + P361 + P353 PRILIKOM KONTAKTA SA KOŽOM (ili kosom): Svu zaprljanu, natopljenu odeću odmah skinuti. Kožu oprati vodom/tuširati se.
  • P501a Odlaganje sadržaja / posude prema lokalnim / regionalnim / nacionalnim / međunarodnim propisima.
Područja primene
  • Cisterna
  • Silos kontejner
  • IBC kontejner
  • ISO kontejner
Pribor