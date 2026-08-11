CA 20 R sredstvo za redovno sanitarno čišćenje, gotovo za upotrebu, 0.5l

Gotovo sredstvo za redovno sanitarno čišćenje. Čuva materijal i ekološko. Ambalažna jedinica: 12 boca i. 2 raspršivača. Jedna glava za raspršivanje je dovoljna za 40 primena.