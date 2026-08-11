CA 20 R sredstvo za redovno sanitarno čišćenje, gotovo za upotrebu, 0.5l
Gotovo sredstvo za redovno sanitarno čišćenje. Čuva materijal i ekološko. Ambalažna jedinica: 12 boca i. 2 raspršivača. Jedna glava za raspršivanje je dovoljna za 40 primena.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Veličina posude (l)
|0,5
|Pakovanje (Kom)
|12
|pH vrednost
|2
|Težina (kg)
|0,5
|Težina sa ambalažom (kg)
|0,6
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|302 x 187 x 244
Osobine
- sredstvo za sanitarno redovno čišćenje gotovo za upotrebu
- uklanja fleke od kamenca, skamenjenog sapuna i urina kao i ostale tipične nečistoće u sanitarnom sektoru
- napravljeno za visok stepen učinka u čišćenju
- isprane površine se suše bez tragova
- sa Easy-to-clean efektom. Olakšava sledeća čišćenja
- laka, ergonomska flašica za raspršivanje od 500 ml sa profesionalnom prskalicom sa mlaznicom za penu
- manji trošak za uklanjanje na otpad zahvaljujući profesionalnim prskalicama koje mogu ponovo da se upotrebljavaju
- Prijatan, svež miris
- nosi evropski ekološki znak (EU Ecolabel)
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Područja primene
- Sanitarni sektor
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