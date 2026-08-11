CA 20 R sredstvo za redovno sanitarno čišćenje, gotovo za upotrebu, 0.5l

Gotovo sredstvo za redovno sanitarno čišćenje. Čuva materijal i ekološko. Ambalažna jedinica: 12 boca i. 2 raspršivača. Jedna glava za raspršivanje je dovoljna za 40 primena.

Specifikacije

Tehnički podaci

Veličina posude (l) 0,5
Pakovanje (Kom) 12
pH vrednost 2
Težina (kg) 0,5
Težina sa ambalažom (kg) 0,6
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 302 x 187 x 244
Osobine
  • sredstvo za sanitarno redovno čišćenje gotovo za upotrebu
  • uklanja fleke od kamenca, skamenjenog sapuna i urina kao i ostale tipične nečistoće u sanitarnom sektoru
  • napravljeno za visok stepen učinka u čišćenju
  • isprane površine se suše bez tragova
  • sa Easy-to-clean efektom. Olakšava sledeća čišćenja
  • laka, ergonomska flašica za raspršivanje od 500 ml sa profesionalnom prskalicom sa mlaznicom za penu
  • manji trošak za uklanjanje na otpad zahvaljujući profesionalnim prskalicama koje mogu ponovo da se upotrebljavaju
  • Prijatan, svež miris
  • nosi evropski ekološki znak (EU Ecolabel)
CA 20 R sredstvo za redovno sanitarno čišćenje, gotovo za upotrebu, 0.5l
CA 20 R sredstvo za redovno sanitarno čišćenje, gotovo za upotrebu, 0.5l
CA 20 R sredstvo za redovno sanitarno čišćenje, gotovo za upotrebu, 0.5l
CA 20 R sredstvo za redovno sanitarno čišćenje, gotovo za upotrebu, 0.5l
CA 20 R sredstvo za redovno sanitarno čišćenje, gotovo za upotrebu, 0.5l
Videos
Kompatibilni uređaji
Područja primene
  • Sanitarni sektor
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