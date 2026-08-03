Sredstvo za redovno temeljno sanitarno čišćenje CA 10 C Eco, 5l

Aktivni, viskozni koncentrat za dubinsko čišćenje, svežeg mirisa, za ručno čišćenje zaprljanih sanitarnih površina. Razvijeno sa posebnom formulom u obliku gela za bolje prianjanje na vertikalnim površinama, na primer u toaletima i pisoarima.

Specifikacije

Tehnički podaci

Veličina posude (l) 5
Pakovanje (Kom) 2
pH vrednost 2
Težina (kg) 5,3
Težina sa ambalažom (kg) 5,7
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 192 x 145 x 248
Osobine
  • efikasno sanitarno osnovno sredstvo za čišćenje
  • uklanja kamenac, skamenjeni urin, ostatke sapuna, mast i tragove od štikli
  • sa formulom gela za bolje prianjanje na vertikalne površine
  • isprane površine se suše bez tragova
  • Nežan prema materijalima
  • Prijatan, svež miris
  • nosi evropski ekološki znak (EU Ecolabel)
  • sa Easy-to-clean efektom. Olakšava sledeća čišćenja
Sredstvo za redovno temeljno sanitarno čišćenje CA 10 C Eco, 5l
Sredstvo za redovno temeljno sanitarno čišćenje CA 10 C Eco, 5l
Sredstvo za redovno temeljno sanitarno čišćenje CA 10 C Eco, 5l
Sredstvo za redovno temeljno sanitarno čišćenje CA 10 C Eco, 5l
Sredstvo za redovno temeljno sanitarno čišćenje CA 10 C Eco, 5l
Upozorenja i bezbednosni saveti prema direktivama Evropske Unije
Upozorenja i bezbednosni saveti prema direktivama Evropske Unije
  • P305 + P351 + P338 PRILIKOM KONTAKTA SA OČIMA: Ispirati oči pažljivo vodom nekoliko minuta. Odstraniti kontaktna sočiva ako je to moguće. Nastaviti ispiranje.
  • P310 Hitno pozvati CENTAR ZA KONTROLU TROVANJA/lekara.
  • P303 + P361 + P353 PRILIKOM KONTAKTA SA KOŽOM (ili kosom): Svu zaprljanu, natopljenu odeću odmah skinuti. Kožu oprati vodom/tuširati se.
  • P501a Odlaganje sadržaja / posude prema lokalnim / regionalnim / nacionalnim / međunarodnim propisima.
Područja primene
  • Sanitarni sektor
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