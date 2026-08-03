Sredstvo za redovno temeljno sanitarno čišćenje CA 10 C Eco, 5l
Aktivni, viskozni koncentrat za dubinsko čišćenje, svežeg mirisa, za ručno čišćenje zaprljanih sanitarnih površina. Razvijeno sa posebnom formulom u obliku gela za bolje prianjanje na vertikalnim površinama, na primer u toaletima i pisoarima.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Veličina posude (l)
|5
|Pakovanje (Kom)
|2
|pH vrednost
|2
|Težina (kg)
|5,3
|Težina sa ambalažom (kg)
|5,7
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|192 x 145 x 248
Osobine
- efikasno sanitarno osnovno sredstvo za čišćenje
- uklanja kamenac, skamenjeni urin, ostatke sapuna, mast i tragove od štikli
- sa formulom gela za bolje prianjanje na vertikalne površine
- isprane površine se suše bez tragova
- Nežan prema materijalima
- Prijatan, svež miris
- nosi evropski ekološki znak (EU Ecolabel)
- sa Easy-to-clean efektom. Olakšava sledeća čišćenja
Upozorenja i bezbednosni saveti prema direktivama Evropske Unije
Upozorenja i bezbednosni saveti prema direktivama Evropske Unije
- P305 + P351 + P338 PRILIKOM KONTAKTA SA OČIMA: Ispirati oči pažljivo vodom nekoliko minuta. Odstraniti kontaktna sočiva ako je to moguće. Nastaviti ispiranje.
- P310 Hitno pozvati CENTAR ZA KONTROLU TROVANJA/lekara.
- P303 + P361 + P353 PRILIKOM KONTAKTA SA KOŽOM (ili kosom): Svu zaprljanu, natopljenu odeću odmah skinuti. Kožu oprati vodom/tuširati se.
- P501a Odlaganje sadržaja / posude prema lokalnim / regionalnim / nacionalnim / međunarodnim propisima.
Područja primene
- Sanitarni sektor
Pribor
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