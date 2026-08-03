CarpetPro sredstvo protiv penušanja RM 761, 2.5l

CarpetPro sredstvo protiv penušanja RM 761 smanjuje pojavu pene u rezervoaru za prljavu vodu i produžava vek uređaja. Namenjeno za mnoge tipove uređaja.

Specifikacije

Tehnički podaci

Veličina posude (l) 2,5
Pakovanje (Kom) 5
Težina (kg) 2,1
Težina sa ambalažom (kg) 2,6
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 164 x 125 x 160
Osobine
  • visokoefikasno sredstvo protiv formiranja pene
  • visokoefikasno sredstvo protiv formiranja pene u rezervoarima za prljavu vodu
  • idealno za upotrebu u uređajima za raspršnu ekstrakciju, automate za čišćenje poda kao i mokro- /suve usisivače.
  • Izuzetno ekonomično
CarpetPro sredstvo protiv penušanja RM 761, 2.5l
CarpetPro sredstvo protiv penušanja RM 761, 2.5l
Upozorenja i bezbednosni saveti prema direktivama Evropske Unije
Upozorenja i bezbednosni saveti prema direktivama Evropske Unije
  • P305 + P351 + P338 PRILIKOM KONTAKTA SA OČIMA: Ispirati oči pažljivo vodom nekoliko minuta. Odstraniti kontaktna sočiva ako je to moguće. Nastaviti ispiranje.
  • P501a Odlaganje sadržaja / posude prema lokalnim / regionalnim / nacionalnim / međunarodnim propisima.
Kompatibilni uređaji
Područja primene
  • Priprema automobila
  • Radovi na mokrom usisavanju
  • Tekstilne površine
  • Čišćenje delova