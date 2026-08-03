CarpetPro sredstvo za čišćenje iCapsol, Pulver RM 760 OA, 10kg
Čistilo za globinsko čiščenje na vseh tekstilnih talnih oblogah (vključno z volnenimi vlakni). Ni potrebe po izpiranju, zahvaljujoč inovativni tehnologiji iCapsol. Z absorberjem vonjav.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Veličina posude (kg)
|10
|Pakovanje (Kom)
|1
|pH vrednost
|9
|Težina sa ambalažom (kg)
|10
Osobine
- efikasno sredstvo za temeljno čišćenje, za čišćenje tekstilnih obloga i tapaciranih površina prskanjem
- rastvara jake nečistoće od ulja, masti i minerala
- iCapsol tehnologija: Ispiranje nije neophodno, na taj način mogućnost brzog ponovog gaženja po površini
- Nežan prema materijalima
- Čišćenje u svim temperaturnim opsezima
- sa integrisanim neutralizatorom mirisa. Efikasno odstranjuje neprijatne mirise kao što su znoj, urin, nikotin itd.
- Kraće vreme sušenja
- pospešuje higijenu poda
- bez izbeljivača
- Prijatan, svež miris
- WoolSafe sertifikat za koncentrovanu primenu
Upozorenja i bezbednosni saveti prema direktivama Evropske Unije
Upozorenja i bezbednosni saveti prema direktivama Evropske Unije
- P264 Oprati detaljno nakon rukovanja.
- P305 + P351 + P338 PRILIKOM KONTAKTA SA OČIMA: Ispirati oči pažljivo vodom nekoliko minuta. Odstraniti kontaktna sočiva ako je to moguće. Nastaviti ispiranje.
- P337 + P313 Ako iritacija oka ne prolazi: potražiti medicinski savet/ mišljenje.
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Područja primene
- Priprema automobila
- Tekstilne površine
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