CarpetPro sredstvo za čišćenje iCapsol, Pulver RM 760 OA, 10kg

Čistilo za globinsko čiščenje na vseh tekstilnih talnih oblogah (vključno z volnenimi vlakni). Ni potrebe po izpiranju, zahvaljujoč inovativni tehnologiji iCapsol. Z absorberjem vonjav.

Specifikacije

Tehnički podaci

Veličina posude (kg) 10
Pakovanje (Kom) 1
pH vrednost 9
Težina sa ambalažom (kg) 10
Osobine
  • efikasno sredstvo za temeljno čišćenje, za čišćenje tekstilnih obloga i tapaciranih površina prskanjem
  • rastvara jake nečistoće od ulja, masti i minerala
  • iCapsol tehnologija: Ispiranje nije neophodno, na taj način mogućnost brzog ponovog gaženja po površini
  • Nežan prema materijalima
  • Čišćenje u svim temperaturnim opsezima
  • sa integrisanim neutralizatorom mirisa. Efikasno odstranjuje neprijatne mirise kao što su znoj, urin, nikotin itd.
  • Kraće vreme sušenja
  • pospešuje higijenu poda
  • bez izbeljivača
  • Prijatan, svež miris
  • WoolSafe sertifikat za koncentrovanu primenu
CarpetPro sredstvo za čišćenje iCapsol, Pulver RM 760 OA, 10kg
CarpetPro sredstvo za čišćenje iCapsol, Pulver RM 760 OA, 10kg
CarpetPro sredstvo za čišćenje iCapsol, Pulver RM 760 OA, 10kg
CarpetPro sredstvo za čišćenje iCapsol, Pulver RM 760 OA, 10kg
Upozorenja i bezbednosni saveti prema direktivama Evropske Unije
Upozorenja i bezbednosni saveti prema direktivama Evropske Unije
  • P264 Oprati detaljno nakon rukovanja.
  • P305 + P351 + P338 PRILIKOM KONTAKTA SA OČIMA: Ispirati oči pažljivo vodom nekoliko minuta. Odstraniti kontaktna sočiva ako je to moguće. Nastaviti ispiranje.
  • P337 + P313 Ako iritacija oka ne prolazi: potražiti medicinski savet/ mišljenje.
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Područja primene
  • Priprema automobila
  • Tekstilne površine
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