CarpetPro sredstvo za impregniranje tepiha RM 762, 5l
CarpetPro sredstvo za impregnaciju tepiha RM 762 za tapisone i tekstilne površine. Efikasna dugoročna zaštita od suve i mokre nečistoće. Impregnira vlakna i čini ih otpornim.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Veličina posude (l)
|5
|Pakovanje (Kom)
|2
|pH vrednost
|5
|Težina (kg)
|5
|Težina sa ambalažom (kg)
|5,4
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|192 x 145 x 248
Osobine
- Visokoefikasna zaštita svih tekstilnih površina
- nema lepljenja vlakana
- Suva nečistoća slobodno leži na materijalu nosača te se može jednostavno usisati
- Mokra nečistoća se odbija od vlakana
- odgađa ponovo prljanje
- Moguće je produženje intervala mokrog čišćenja
- Izuzetno ekonomično
- Bez fosfata
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Područja primene
- Priprema automobila
- Tekstilne površine
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