CarpetPro sredstvo za impregniranje tepiha RM 762, 5l

CarpetPro sredstvo za impregnaciju tepiha RM 762 za tapisone i tekstilne površine. Efikasna dugoročna zaštita od suve i mokre nečistoće. Impregnira vlakna i čini ih otpornim.

Specifikacije

Tehnički podaci

Veličina posude (l) 5
Pakovanje (Kom) 2
pH vrednost 5
Težina (kg) 5
Težina sa ambalažom (kg) 5,4
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 192 x 145 x 248
Osobine
  • Visokoefikasna zaštita svih tekstilnih površina
  • nema lepljenja vlakana
  • Suva nečistoća slobodno leži na materijalu nosača te se može jednostavno usisati
  • Mokra nečistoća se odbija od vlakana
  • odgađa ponovo prljanje
  • Moguće je produženje intervala mokrog čišćenja
  • Izuzetno ekonomično
  • Bez fosfata
CarpetPro sredstvo za impregniranje tepiha RM 762, 5l
CarpetPro sredstvo za impregniranje tepiha RM 762, 5l
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Područja primene
  • Priprema automobila
  • Tekstilne površine
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