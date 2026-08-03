CarpetPro sredstvo za pranje tepiha RM 763, 1l

Efikasno CarpetPro sredstvo za pranje tepiha RM 763 za sve vrste vlakana redukuje trošak ispiranja, uklanja ostatke nečistoće i tenzida, neutralizuje vlakna i osvežava boje.

Specifikacije

Tehnički podaci

Veličina posude (l) 1
Pakovanje (Kom) 12
pH vrednost 3,8
Težina sa ambalažom (kg) 1,1
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 75 x 75 x 270
Osobine
  • Smanjenje vremena ispiranja do 50%
  • Kraće vreme sušenja
  • brzo ponovo prohodno
  • Osvežavanje boje i vlakana
  • Neutralizacija vlakana kod vlakana osetljivih na alkalije, kao što je vuna
  • Prijatan, svež miris
  • Nežan prema materijalima
CarpetPro sredstvo za pranje tepiha RM 763, 1l
CarpetPro sredstvo za pranje tepiha RM 763, 1l
CarpetPro sredstvo za pranje tepiha RM 763, 1l
Područja primene
  • Tekstilne površine
Pribor