CarpetPro sredstvo za pranje tepiha RM 763, 1l
Efikasno CarpetPro sredstvo za pranje tepiha RM 763 za sve vrste vlakana redukuje trošak ispiranja, uklanja ostatke nečistoće i tenzida, neutralizuje vlakna i osvežava boje.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Veličina posude (l)
|1
|Pakovanje (Kom)
|12
|pH vrednost
|3,8
|Težina sa ambalažom (kg)
|1,1
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|75 x 75 x 270
Osobine
- Smanjenje vremena ispiranja do 50%
- Kraće vreme sušenja
- brzo ponovo prohodno
- Osvežavanje boje i vlakana
- Neutralizacija vlakana kod vlakana osetljivih na alkalije, kao što je vuna
- Prijatan, svež miris
- Nežan prema materijalima
Područja primene
- Tekstilne površine