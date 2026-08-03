Univerzalno sredstvo za čišćenje, bez tenzida RM 770, 1l
Snažno, univ. sredstvo bez tenzida za tekstilne, elastične i tvrde podne obloge, tavanice i zidove. Rastapa ulja, masti i nikotin. Smanjuje ponovno prljanje i produžuje intervale čišćenja.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Veličina posude (l)
|1
|Pakovanje (Kom)
|12
|pH vrednost
|9
|Težina sa ambalažom (kg)
|1,2
Osobine
- snažno, univerzalno sredstvo bez tenzida za međučišćenje
- rastvara nečistoće od ulja, masti i minerala
- namenjeno za sve tekstilne, elastične i tvrde podne obloge kao i tavanice i zidove
- odgađa ponovo prljanje
- bez tenzida, rastvarača i enzima
- formulacija sa malo pene
- Nežan prema materijalima
- bez NTA
Područja primene
- Priprema automobila
- Tekstilne površine
- Čišćenje površina
- Čišćenje poda