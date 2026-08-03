Univerzalno sredstvo za čišćenje, bez tenzida RM 770, 1l

Snažno, univ. sredstvo bez tenzida za tekstilne, elastične i tvrde podne obloge, tavanice i zidove. Rastapa ulja, masti i nikotin. Smanjuje ponovno prljanje i produžuje intervale čišćenja.

Specifikacije

Tehnički podaci

Veličina posude (l) 1
Pakovanje (Kom) 12
pH vrednost 9
Težina sa ambalažom (kg) 1,2
Osobine
  • snažno, univerzalno sredstvo bez tenzida za međučišćenje
  • rastvara nečistoće od ulja, masti i minerala
  • namenjeno za sve tekstilne, elastične i tvrde podne obloge kao i tavanice i zidove
  • odgađa ponovo prljanje
  • bez tenzida, rastvarača i enzima
  • formulacija sa malo pene
  • Nežan prema materijalima
  • bez NTA
Univerzalno sredstvo za čišćenje, bez tenzida RM 770, 1l
Univerzalno sredstvo za čišćenje, bez tenzida RM 770, 1l
Područja primene
  • Priprema automobila
  • Tekstilne površine
  • Čišćenje površina
  • Čišćenje poda
Pribor