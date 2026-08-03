Krupno sredstvo za raspršivanje napravljeno od aluminijumske šljake namenjeno upotrebi sa Kärcher sistemima i pištoljima za peskarenje. Jednokratno mineralno sredstvo za raspršivače nije rastvorljivo u vodi i ima granulaciju od 0,25 mm do 1,4 mm. Odlikuje se impresivnim učinkom prilikom peskarenja aerisanog i izloženog agregatnog betona, porfira, granita, čelika i klinkera. Pored toga, materijal je prilagođen uklanjanju boja, lakova i rđe i matiranju, grubom i finom peskarenju zahvaljujući oštrim ivicama, velikom stepenu tvrdoće (6–7 po Mohu) i veoma abrazivnom efektu.