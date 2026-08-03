Abraziv za peskarenje, grubi, 25kg

Sredstvo za raspršivače, granulacija 0,25 mm - 1,4 mm. Visokoefikasan na čeličnim i granitnim površinama, aerisanom i izloženom agregatnom betonu. Idealan i za uklanjanje rđe, farbe i grafita.

Krupno sredstvo za raspršivanje napravljeno od aluminijumske šljake namenjeno upotrebi sa Kärcher sistemima i pištoljima za peskarenje. Jednokratno mineralno sredstvo za raspršivače nije rastvorljivo u vodi i ima granulaciju od 0,25 mm do 1,4 mm. Odlikuje se impresivnim učinkom prilikom peskarenja aerisanog i izloženog agregatnog betona, porfira, granita, čelika i klinkera. Pored toga, materijal je prilagođen uklanjanju boja, lakova i rđe i matiranju, grubom i finom peskarenju zahvaljujući oštrim ivicama, velikom stepenu tvrdoće (6–7 po Mohu) i veoma abrazivnom efektu.

Specifikacije

Tehnički podaci

Veličina posude (kg) 25
Pakovanje (Kom) 1
Težina sa ambalažom (kg) 25,2
Osobine
  • Za upotrebu sa Kärcher sistemima i pištoljima za peskarenje
  • Sredstvo za raspršivače napravljeno od mlevene granulisane šljake (na bazi aluminijum silikata)
  • Granulacija 0,25-1,4 mm
  • Tvrdoća po Mosovoj skali: 6-7
  • Za uklanjanje grubih nečistoća s površina poput čelika, granita, klinkera, porfira, betona, aerisanog i izloženog agregatnog betona
Abraziv za peskarenje, grubi, 25kg
Abraziv za peskarenje, grubi, 25kg
Kompatibilni uređaji
Područja primene
  • Uklanjanje rđe
  • Čišćenje betona i materijala za oplate
  • Čišćenje fasada
  • Uklanjanje rđe, uklanjanje grafita