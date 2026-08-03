Aktivno sredstvo za čišćenje, kiselo RM 25, 2.5l

Kiselo osnovno sredstvo za čišćenje pod visokim pritiskom za sanitarnu oblast. Uklanja taloge i naslage, rđe, skamenjeno pivo i mleko kao i mast i belančevine. Veoma dobro namenjeno za čišćenje rezervoara u oblasti prerade životnih namirnica.

Specifikacije

Tehnički podaci

Veličina posude (l) 2,5
Pakovanje (Kom) 4
Težina sa ambalažom (kg) 3
Osobine
  • Efikasni deterdžent za pranje pod visokim pritiskom
  • rastvara skorele nečistoće od kamenca, rđe, masti, belančevina, piva i mleka
  • Nežan prema materijalima
  • Čišćenje u svim temperaturnim opsezima
  • Tenzidi prema Uredbi (EZ) br. EEC 648/2004 biološki razgradivi
  • Brza separacija ulja i vode u separatoru ulja (lako odvojivo=asf)
  • bez NTA
Aktivno sredstvo za čišćenje, kiselo RM 25, 2.5l
Aktivno sredstvo za čišćenje, kiselo RM 25, 2.5l
Aktivno sredstvo za čišćenje, kiselo RM 25, 2.5l
Aktivno sredstvo za čišćenje, kiselo RM 25, 2.5l
Upozorenja i bezbednosni saveti prema direktivama Evropske Unije
Upozorenja i bezbednosni saveti prema direktivama Evropske Unije
  • P305 + P351 + P338 PRILIKOM KONTAKTA SA OČIMA: Ispirati oči pažljivo vodom nekoliko minuta. Odstraniti kontaktna sočiva ako je to moguće. Nastaviti ispiranje.
  • P310 Hitno pozvati CENTAR ZA KONTROLU TROVANJA/lekara.
  • P303 + P361 + P353 PRILIKOM KONTAKTA SA KOŽOM (ili kosom): Svu zaprljanu, natopljenu odeću odmah skinuti. Kožu oprati vodom/tuširati se.
  • P501a Odlaganje sadržaja / posude prema lokalnim / regionalnim / nacionalnim / međunarodnim propisima.
  • Z 20 Sadrži but-2-in-1,4-diol. Može da izazove alergijsku reakciju.
Kompatibilni uređaji
Područja primene
  • Čišćenje buradi
  • Mlečna kuhinja
  • Sanitarni sektor
  • Cisterne za prehrambenu industriju
Pribor