Aktivno sredstvo za čišćenje PressurePro, bazno, RM 81, bez NTA, 1000l

Efikasan, nežan koncentrat za čišćenje pod visokim pritiskom za teška uljana, masna i mineralna zaprljanja. Prikladan za pranje vozila, cerada i motora. Bez NTA.

Specifikacije

Tehnički podaci

Veličina posude (l) 1000
Pakovanje (Kom) 1
pH vrednost 12
Težina sa ambalažom (kg) 1142
Aktivno sredstvo za čišćenje PressurePro, bazno, RM 81, bez NTA, 1000l
Aktivno sredstvo za čišćenje PressurePro, bazno, RM 81, bez NTA, 1000l
Aktivno sredstvo za čišćenje PressurePro, bazno, RM 81, bez NTA, 1000l
Aktivno sredstvo za čišćenje PressurePro, bazno, RM 81, bez NTA, 1000l
Kompatibilni uređaji
Područja primene
  • Transportni sektor i mašine
  • Pranje vozila / motora
  • Čišćenje delova
  • Odmašćivanje površina
  • Čišćenje cerada
  • Čišćenje patosa i površina