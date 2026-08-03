Aktivno sredstvo za čišćenje PressurePro, bazno, RM 81 eco!efficiency, 10l

Univerzalni koncentrat za čišćenje pod visokim pritiskom za uklanjanje upornih uljanih, masnih i mineralnih zaprljanja. Zbog svoje eco!efficiency formulacije, posebno je ekonomično, efikasno i ekološki prihvatljivo.

Univerzalno, visokokoncentrovano bazno aktivno sredstvo za čišćenje PressurePro RM 81 eco!efficiency je glavna atrakcija među našim čistačima, jer je u kompaniji Kärcher posebno razvijen za upotrebu s visokopritisnim čistačima u eco!efficiency režimu (mada se može koristiti i sa svim drugim HP čistačima). Ovaj moćni koncentrat za kompresorske čistače dostiže svoj puni potencijal na samo 60 °C. Može se koristiti i u veoma malim veličinama (od 0,2%), ekološki je prihvatljiv i nežan prema materijalima – uključujući i farbane površine. Visoko koncentrovana, lako raščlanjiva formula bez silikona s lakoćom uklanja teška zaprljanja od ulja, masti, proteina, šećera i minerala i idealna je za bezbrojne primene u prehrambenoj industriji, poljoprivredi i transportu. Čišćenje površina, transportnih traka, rezervoara, buradi i hladnjača u komercijalnim kuhinjama, mesarama i klanicama jednako je efikasno kao i čišćenje poljoprivrednih mašina i drugih vozila, motora, delova i poklopaca. Može se koristiti na temperaturi od 150 °C u fazi pare.

Specifikacije

Tehnički podaci

Veličina posude (l) 10
Pakovanje (Kom) 1
pH vrednost 12
Težina sa ambalažom (kg) 11,1
Osobine
  • Efikasni, ekološki deterdžent za pranje pod visokim pritiskom
  • rastvara jake nečistoće od ulja, masti i minerala
  • Čišćenje u svim temperaturnim opsezima
  • Nežan i ekološki prihvatljiv
  • Prijatan, svež miris
  • Tenzidi prema Uredbi (EZ) br. EEC 648/2004 biološki razgradivi
  • Brza separacija ulja i vode u separatoru ulja (lako odvojivo=asf)
  • bez NTA
  • Bez fosfata
  • bez silikona
Aktivno sredstvo za čišćenje PressurePro, bazno, RM 81 eco!efficiency, 10l
Aktivno sredstvo za čišćenje PressurePro, bazno, RM 81 eco!efficiency, 10l
Aktivno sredstvo za čišćenje PressurePro, bazno, RM 81 eco!efficiency, 10l
Aktivno sredstvo za čišćenje PressurePro, bazno, RM 81 eco!efficiency, 10l
Upozorenja i bezbednosni saveti prema direktivama Evropske Unije
Upozorenja i bezbednosni saveti prema direktivama Evropske Unije
  • P303 + P361 + P353 PRILIKOM KONTAKTA SA KOŽOM (ili kosom): Svu zaprljanu, natopljenu odeću odmah skinuti. Kožu oprati vodom/tuširati se.
  • P305 + P351 + P338 PRILIKOM KONTAKTA SA OČIMA: Ispirati oči pažljivo vodom nekoliko minuta. Odstraniti kontaktna sočiva ako je to moguće. Nastaviti ispiranje.
  • P310 Hitno pozvati CENTAR ZA KONTROLU TROVANJA/lekara.
  • P501a Odlaganje sadržaja / posude prema lokalnim / regionalnim / nacionalnim / međunarodnim propisima.
Područja primene
  • Transportni sektor i mašine
  • Pranje vozila / motora
  • Čišćenje delova
  • Odmašćivanje površina
  • Čišćenje cerada
  • Čišćenje patosa i površina
Pribor