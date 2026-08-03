Aktivno sredstvo za čišćenje PressurePro, bazno, RM 81 eco!efficiency, 10l
Univerzalni koncentrat za čišćenje pod visokim pritiskom za uklanjanje upornih uljanih, masnih i mineralnih zaprljanja. Zbog svoje eco!efficiency formulacije, posebno je ekonomično, efikasno i ekološki prihvatljivo.
Univerzalno, visokokoncentrovano bazno aktivno sredstvo za čišćenje PressurePro RM 81 eco!efficiency je glavna atrakcija među našim čistačima, jer je u kompaniji Kärcher posebno razvijen za upotrebu s visokopritisnim čistačima u eco!efficiency režimu (mada se može koristiti i sa svim drugim HP čistačima). Ovaj moćni koncentrat za kompresorske čistače dostiže svoj puni potencijal na samo 60 °C. Može se koristiti i u veoma malim veličinama (od 0,2%), ekološki je prihvatljiv i nežan prema materijalima – uključujući i farbane površine. Visoko koncentrovana, lako raščlanjiva formula bez silikona s lakoćom uklanja teška zaprljanja od ulja, masti, proteina, šećera i minerala i idealna je za bezbrojne primene u prehrambenoj industriji, poljoprivredi i transportu. Čišćenje površina, transportnih traka, rezervoara, buradi i hladnjača u komercijalnim kuhinjama, mesarama i klanicama jednako je efikasno kao i čišćenje poljoprivrednih mašina i drugih vozila, motora, delova i poklopaca. Može se koristiti na temperaturi od 150 °C u fazi pare.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Veličina posude (l)
|10
|Pakovanje (Kom)
|1
|pH vrednost
|12
|Težina sa ambalažom (kg)
|11,1
Osobine
- Efikasni, ekološki deterdžent za pranje pod visokim pritiskom
- rastvara jake nečistoće od ulja, masti i minerala
- Čišćenje u svim temperaturnim opsezima
- Nežan i ekološki prihvatljiv
- Prijatan, svež miris
- Tenzidi prema Uredbi (EZ) br. EEC 648/2004 biološki razgradivi
- Brza separacija ulja i vode u separatoru ulja (lako odvojivo=asf)
- bez NTA
- Bez fosfata
- bez silikona
Upozorenja i bezbednosni saveti prema direktivama Evropske Unije
Upozorenja i bezbednosni saveti prema direktivama Evropske Unije
- P303 + P361 + P353 PRILIKOM KONTAKTA SA KOŽOM (ili kosom): Svu zaprljanu, natopljenu odeću odmah skinuti. Kožu oprati vodom/tuširati se.
- P305 + P351 + P338 PRILIKOM KONTAKTA SA OČIMA: Ispirati oči pažljivo vodom nekoliko minuta. Odstraniti kontaktna sočiva ako je to moguće. Nastaviti ispiranje.
- P310 Hitno pozvati CENTAR ZA KONTROLU TROVANJA/lekara.
- P501a Odlaganje sadržaja / posude prema lokalnim / regionalnim / nacionalnim / međunarodnim propisima.
Kompatibilni uređaji
Područja primene
- Transportni sektor i mašine
- Pranje vozila / motora
- Čišćenje delova
- Odmašćivanje površina
- Čišćenje cerada
- Čišćenje patosa i površina