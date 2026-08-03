Neutralno aktivno sredstvo PressurePro RM 55 kompanije Kärcher je univerzalno, površinski aktivno, lako raščlanjivo sredstvo bez silikona koje je posebno namenjeno kompresorskom čišćenju hladnom vodom. Pouzdano uklanja ulja, masti i proteine, kao i polen, ostatke insekata i razne nečistoće izazvane zagađenjem. Idealno je za upotrebu na površinama osetljivim na alkale, poput aluminijuma, plastike i farbanih površina. Aktivno sredstvo se tako može koristiti kao sredstvo za čišćenje fasada, ali i kao sredstvo za čišćenje radnih površina, mašina, hladnjača i transportnih traka u prehrambenoj industriji. Takođe se odlikuje nežnim čišćenjem čekaonica i prostorija za pušenje na autobuskim i železničkim stanicama i na aerodromima, kao i plastičnog nameštaja restorana na otvorenom.