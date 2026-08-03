Penušavo sredstvo za čišćenje, alkalno RM 91 Agri, 10 l, 10l

Penušavo sredstvo za čišćenje dobro rastvara masti i uklanja organske materijale, kao što je gnojivo i nečistoća. Idealno za čišćenje staja za živinu, svinje i goveda čak i za mužu.

Specifikacije

Tehnički podaci

Veličina posude (l) 10
Pakovanje (Kom) 1
pH vrednost 13
Težina sa ambalažom (kg) 11,2
Osobine
  • poseduje izvanredne osobine rastvaranja masti i jednostavno uklanja organske materijale kao što je gnojivo i nečistoća i ostaci hrane
  • potpuno biološki razgradivo
  • ne nagriza opremu u stajama (inhibitori korozije)
  • nema negativan uticaj na kanal za gnojivo i postrojenja za biogas
Penušavo sredstvo za čišćenje, alkalno RM 91 Agri, 10 l, 10l
Penušavo sredstvo za čišćenje, alkalno RM 91 Agri, 10 l, 10l
Penušavo sredstvo za čišćenje, alkalno RM 91 Agri, 10 l, 10l
Penušavo sredstvo za čišćenje, alkalno RM 91 Agri, 10 l, 10l
Upozorenja i bezbednosni saveti prema direktivama Evropske Unije
Upozorenja i bezbednosni saveti prema direktivama Evropske Unije
  • P305 + P351 + P338 PRILIKOM KONTAKTA SA OČIMA: Ispirati oči pažljivo vodom nekoliko minuta. Odstraniti kontaktna sočiva ako je to moguće. Nastaviti ispiranje.
  • P310 Hitno pozvati CENTAR ZA KONTROLU TROVANJA/lekara.
  • P303 + P361 + P353 PRILIKOM KONTAKTA SA KOŽOM (ili kosom): Svu zaprljanu, natopljenu odeću odmah skinuti. Kožu oprati vodom/tuširati se.
  • P501a Odlaganje sadržaja / posude prema lokalnim / regionalnim / nacionalnim / međunarodnim propisima.
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Kompatibilni uređaji
Područja primene
  • Oprema za staje, štandovi za mužu
  • Čišćenje patosa i površina
  • Sanitarni sektor
Pribor