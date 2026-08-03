Penušavo sredstvo za čišćenje, kiselo RM 59, 20l

Lako skida najupornije taloge i naslage kao što je kamenac, rđa, mast, belančevine, zapekline od piva i mleka na pločicama i kontejnerima. Efikasno čišćenje zahvaljujući stabilnoj peni.

Specifikacije

Tehnički podaci

Veličina posude (l) 20
Pakovanje (Kom) 1
pH vrednost 2
Težina (kg) 21,2
Težina sa ambalažom (kg) 22
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 260 x 237 x 430
Osobine
  • Penušavo sredstvo za čišćenje za kompresorske čistače
  • rastvara skorele nečistoće od kamenca, rđe, masti, belančevina, piva i mleka
  • Nežan prema materijalima
  • stvara tepih od pene koji se dugo zadržava
  • veoma dobre osobine ispiranja
  • Tenzidi prema Uredbi (EZ) br. EEC 648/2004 biološki razgradivi
  • Brza separacija ulja i vode u separatoru ulja (lako odvojivo=asf)
  • bez NTA
Penušavo sredstvo za čišćenje, kiselo RM 59, 20l
Penušavo sredstvo za čišćenje, kiselo RM 59, 20l
Penušavo sredstvo za čišćenje, kiselo RM 59, 20l
Penušavo sredstvo za čišćenje, kiselo RM 59, 20l
Upozorenja i bezbednosni saveti prema direktivama Evropske Unije
Upozorenja i bezbednosni saveti prema direktivama Evropske Unije
  • P264 Oprati detaljno nakon rukovanja.
  • P280a Nositi zaštitne rukavice / zaštitu za oèi / zaštitu za lice.
  • P305 + P351 + P338 PRILIKOM KONTAKTA SA OČIMA: Ispirati oči pažljivo vodom nekoliko minuta. Odstraniti kontaktna sočiva ako je to moguće. Nastaviti ispiranje.
  • P310 Hitno pozvati CENTAR ZA KONTROLU TROVANJA/lekara.
Kompatibilni uređaji
Područja primene
  • Mlečna kuhinja
  • Zidovi, pločice
  • Čišćenje površina
  • Cisterne za prehrambenu industriju
Pribor