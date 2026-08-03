Rastvarač masti i belančevina RM 731, 5l

Uklanja najtvrdokornije nečistoće od masti, belančevina, ulja i čađi sa podova, radnih površina, mašina itd. (naročito namenjen za pogone koji se bave preradom životnih namirnica). Jednostavno za rukovanje i čuva materijal. Ispira se bez ostataka.

Specifikacije

Tehnički podaci

Veličina posude (l) 5
Pakovanje (Kom) 1
pH vrednost 13
Težina (kg) 5,5
Težina sa ambalažom (kg) 5,8
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 190 x 140 x 250
Osobine
  • Efikasni deterdžent za pranje pod visokim pritiskom
  • rastvara jake nečistoće od ulja, masti i minerala
  • namenjeno za čišćenje površina od prohroma i keramike
  • Čišćenje u svim temperaturnim opsezima
  • ispira se bez ostataka
  • Tenzidi prema Uredbi (EZ) br. EEC 648/2004 biološki razgradivi
  • Brza separacija ulja i vode u separatoru ulja (lako odvojivo=asf)
  • bez NTA
Rastvarač masti i belančevina RM 731, 5l
Rastvarač masti i belančevina RM 731, 5l
Rastvarač masti i belančevina RM 731, 5l
Rastvarač masti i belančevina RM 731, 5l
Upozorenja i bezbednosni saveti prema direktivama Evropske Unije
Upozorenja i bezbednosni saveti prema direktivama Evropske Unije
  • P305 + P351 + P338 PRILIKOM KONTAKTA SA OČIMA: Ispirati oči pažljivo vodom nekoliko minuta. Odstraniti kontaktna sočiva ako je to moguće. Nastaviti ispiranje.
  • P310 Hitno pozvati CENTAR ZA KONTROLU TROVANJA/lekara.
  • P303 + P361 + P353 PRILIKOM KONTAKTA SA KOŽOM (ili kosom): Svu zaprljanu, natopljenu odeću odmah skinuti. Kožu oprati vodom/tuširati se.
  • P501a Odlaganje sadržaja / posude prema lokalnim / regionalnim / nacionalnim / međunarodnim propisima.
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Kompatibilni uređaji
Područja primene
  • Mlečna kuhinja
  • Čišćenje površina
Pribor