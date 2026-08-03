Rastvarač ulja i masti PressurePro Extra RM 31 eco!efficiency, 2.5l
Visokokoncentrovano sredstvo za čišćenje pod visokim pritiskom s posebnom eco!efficiency formulom. Efikasno uklanja upornu nečistoću, poput ulja, masti, tragova katrana i dima.
Svojom posebnom formulom, rastvarač ulja i masti PressurePro Extra RM 31 eco!efficiency namenjen je za upotrebu u kompresorskim čistačima koji imaju eco!efficiency režim, gde popravljaju učinak čišćenja kada je temperatura vode od 60 °C nedovoljna. Njegovo dejstvo je moćno u svim temperaturnim opsezima, a može se koristiti i u fazi pare kada je temperatura čak 150 °C. Lako raščlanjiva formula visoke koncentracije i bez silikona s lakoćom uklanja teška zaprljanja od ulja, masti i minerala, dok je istovremeno posebno ekonomična, priuštiva i ekološka. Osim što je kao moćno sredstvo za dubinsko čišćenje pogodan za pranje mašina i delova u radionicama ili poljoprivrednim gazdinstvima, oduševljava i u drugim područjima, na primer za čišćenje nečistoća sa fasada koje su nastale od zagađenja, ptica i insekata, a može se koristiti i za čišćenje unutrašnjosti rezervoara u prehrambenoj industriji.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Veličina posude (l)
|2,5
|Pakovanje (Kom)
|4
|pH vrednost
|14
|Težina sa ambalažom (kg)
|3,1
Osobine
- Efikasni, ekološki deterdžent za pranje pod visokim pritiskom
- razlaže čak najtvrdokornije nečistoće od ulja, masti, katrana, čađi i dimne smole
- Čišćenje u svim temperaturnim opsezima
- Prijatan, svež miris
- Bez fosfata
- bez silikona
- Tenzidi prema Uredbi (EZ) br. EEC 648/2004 biološki razgradivi
- Brza separacija ulja i vode u separatoru ulja (lako odvojivo=asf)
- bez NTA
Upozorenja i bezbednosni saveti prema direktivama Evropske Unije
Upozorenja i bezbednosni saveti prema direktivama Evropske Unije
- P305 + P351 + P338 PRILIKOM KONTAKTA SA OČIMA: Ispirati oči pažljivo vodom nekoliko minuta. Odstraniti kontaktna sočiva ako je to moguće. Nastaviti ispiranje.
- P310 Hitno pozvati CENTAR ZA KONTROLU TROVANJA/lekara.
- P303 + P361 + P353 PRILIKOM KONTAKTA SA KOŽOM (ili kosom): Svu zaprljanu, natopljenu odeću odmah skinuti. Kožu oprati vodom/tuširati se.
- P501a Odlaganje sadržaja / posude prema lokalnim / regionalnim / nacionalnim / međunarodnim propisima.
Kompatibilni uređaji
Područja primene
- Transportni sektor i mašine
- Čišćenje staje
- Čišćenje buradi
- Pranje vozila / motora
- Čišćenje delova
- Odmašćivanje površina
- Cisterne za prehrambenu industriju
- Čišćenje fasada