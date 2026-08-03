Rastvarač ulja i masti PressurePro Extra RM 31 eco!efficiency, 2.5l

Visokokoncentrovano sredstvo za čišćenje pod visokim pritiskom s posebnom eco!efficiency formulom. Efikasno uklanja upornu nečistoću, poput ulja, masti, tragova katrana i dima.

Svojom posebnom formulom, rastvarač ulja i masti PressurePro Extra RM 31 eco!efficiency namenjen je za upotrebu u kompresorskim čistačima koji imaju eco!efficiency režim, gde popravljaju učinak čišćenja kada je temperatura vode od 60 °C nedovoljna. Njegovo dejstvo je moćno u svim temperaturnim opsezima, a može se koristiti i u fazi pare kada je temperatura čak 150 °C. Lako raščlanjiva formula visoke koncentracije i bez silikona s lakoćom uklanja teška zaprljanja od ulja, masti i minerala, dok je istovremeno posebno ekonomična, priuštiva i ekološka. Osim što je kao moćno sredstvo za dubinsko čišćenje pogodan za pranje mašina i delova u radionicama ili poljoprivrednim gazdinstvima, oduševljava i u drugim područjima, na primer za čišćenje nečistoća sa fasada koje su nastale od zagađenja, ptica i insekata, a može se koristiti i za čišćenje unutrašnjosti rezervoara u prehrambenoj industriji.

Specifikacije

Tehnički podaci

Veličina posude (l) 2,5
Pakovanje (Kom) 4
pH vrednost 14
Težina sa ambalažom (kg) 3,1
Osobine
  • Efikasni, ekološki deterdžent za pranje pod visokim pritiskom
  • razlaže čak najtvrdokornije nečistoće od ulja, masti, katrana, čađi i dimne smole
  • Čišćenje u svim temperaturnim opsezima
  • Prijatan, svež miris
  • Bez fosfata
  • bez silikona
  • Tenzidi prema Uredbi (EZ) br. EEC 648/2004 biološki razgradivi
  • Brza separacija ulja i vode u separatoru ulja (lako odvojivo=asf)
  • bez NTA
Rastvarač ulja i masti PressurePro Extra RM 31 eco!efficiency, 2.5l
Rastvarač ulja i masti PressurePro Extra RM 31 eco!efficiency, 2.5l
Rastvarač ulja i masti PressurePro Extra RM 31 eco!efficiency, 2.5l
Rastvarač ulja i masti PressurePro Extra RM 31 eco!efficiency, 2.5l
Upozorenja i bezbednosni saveti prema direktivama Evropske Unije
Upozorenja i bezbednosni saveti prema direktivama Evropske Unije
  • P305 + P351 + P338 PRILIKOM KONTAKTA SA OČIMA: Ispirati oči pažljivo vodom nekoliko minuta. Odstraniti kontaktna sočiva ako je to moguće. Nastaviti ispiranje.
  • P310 Hitno pozvati CENTAR ZA KONTROLU TROVANJA/lekara.
  • P303 + P361 + P353 PRILIKOM KONTAKTA SA KOŽOM (ili kosom): Svu zaprljanu, natopljenu odeću odmah skinuti. Kožu oprati vodom/tuširati se.
  • P501a Odlaganje sadržaja / posude prema lokalnim / regionalnim / nacionalnim / međunarodnim propisima.
Područja primene
  • Transportni sektor i mašine
  • Čišćenje staje
  • Čišćenje buradi
  • Pranje vozila / motora
  • Čišćenje delova
  • Odmašćivanje površina
  • Cisterne za prehrambenu industriju
  • Čišćenje fasada
Pribor