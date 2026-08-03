Sredstvo za čišćenje fasada PressurePro, gel RM 43, 20l

Moćni čistač fasada sa gel formulom. Uklanja mrlje od čađi, ulja, masti i zagađenja iz okoline. Prikladno za fasade od kamena, cigle, grubog maltera, plastike, drveta i stakla.

Specifikacije

Tehnički podaci

Veličina posude (l) 20
Pakovanje (Kom) 1
pH vrednost 14
Težina (kg) 23,1
Težina sa ambalažom (kg) 24
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 260 x 230 x 420
Osobine
  • Efikasni deterdžent za pranje pod visokim pritiskom
  • rastvara jake nečistoće od ulja, masti i minerala
  • Savršeno za čišćenje fasadnih obloga od kamena, cigle, grubog maltera, plastike, drveta i stakla.
  • Veoma dobro svojstvo prianjanja, čak i na vertikalnim površinama, zahvaljujući gelastoj formuli
  • Nežan prema materijalima
  • Tenzidi prema Uredbi (EZ) br. EEC 648/2004 biološki razgradivi
  • bez NTA
Sredstvo za čišćenje fasada PressurePro, gel RM 43, 20l
Sredstvo za čišćenje fasada PressurePro, gel RM 43, 20l
Upozorenja i bezbednosni saveti prema direktivama Evropske Unije
Upozorenja i bezbednosni saveti prema direktivama Evropske Unije
  • P305 + P351 + P338 PRILIKOM KONTAKTA SA OČIMA: Ispirati oči pažljivo vodom nekoliko minuta. Odstraniti kontaktna sočiva ako je to moguće. Nastaviti ispiranje.
  • P310 Hitno pozvati CENTAR ZA KONTROLU TROVANJA/lekara.
  • P303 + P361 + P353 PRILIKOM KONTAKTA SA KOŽOM (ili kosom): Svu zaprljanu, natopljenu odeću odmah skinuti. Kožu oprati vodom/tuširati se.
  • P501a Odlaganje sadržaja / posude prema lokalnim / regionalnim / nacionalnim / međunarodnim propisima.
Kompatibilni uređaji
Područja primene
  • Čišćenje fasada
Pribor