Sredstvo za čišćenje solarnih postrojenja PressurePro RM 99, 10l

Visokoefikasno, nežno i biorazgradivo sredstvo za čišćenje bez ostataka i tragova, za čišćenje solarnih i fotonaponskih sistema, kao i za staklene površine.

Efikasno u ekstremno malim dozama (od 0,125%), priuštivo, moćno i savršeno za Kärcher iSolar sistem: Sredstvo za čišćenje solarnih postrojenja PressurePro RM 99 odlikuje se čišćenjem solarnih i fotonaponskih sistema bez ostataka i tragova, kao i staklenih površina. Sredstvo, koje je pogodno za vodu svake tvrdoće, veoma je efikasno, nežno i biorazgradivo. Ono bezbedno i pouzdano uklanja uporne fleke od ptičjeg izmeta, polena, čađi i prašine. Inovativna i veoma blaga formula PressurePro RM 99 sredstva za čišćenje pogodna je čak i za aluminijumske okvire i konstrukcije, gde formirajući ravnomeran, ujednačen film na površini sprečava nakupljanje kamenca i poboljšava klizno svojstvo četke za pranje - za nežno čišćenje površine bez ispiranja.

Specifikacije

Tehnički podaci

Veličina posude (l) 10
pH vrednost 9
Težina sa ambalažom (kg) 10,3
Osobine
  • Dobitnik Pulire nagrade za inovacije 2013.
  • za uklanjanje tvrdokornih nečistoća koje sadrže masti
  • izbegavanje fleka od kamenca kod svih tvrdoća vode, takođe bez uključivanja sistema za omekšavanje vode
  • čišćenje bez ostataka i tragova
  • Smanjuje ponovno prljanje
  • Ne oštećuje solarne i fotonaponske module, staklene i plastične premaze, eloksirane ili obične aluminijumske okvire
  • blag tretman površine zahvaljujući poboljšanoj osobini klizanja četaka za čišćenje
  • DLG- sertifikat (Nemačko poljoprivredno društvo r.u.)
  • veoma visok stepen izdašnosti
  • Bezopasno se može prosipati u kanalizacioni odvod povezan s gradskim postrojenjem za prečišćavanje otpadnih voda
  • Lako biorazgradivo (u skladu sa OECD smernicom)
Sredstvo za čišćenje solarnih postrojenja PressurePro RM 99, 10l
Sredstvo za čišćenje solarnih postrojenja PressurePro RM 99, 10l
Sredstvo za čišćenje solarnih postrojenja PressurePro RM 99, 10l
Sredstvo za čišćenje solarnih postrojenja PressurePro RM 99, 10l
Upozorenja i bezbednosni saveti prema direktivama Evropske Unije
Upozorenja i bezbednosni saveti prema direktivama Evropske Unije
  • P264 Oprati detaljno nakon rukovanja.
  • P305 + P351 + P338 PRILIKOM KONTAKTA SA OČIMA: Ispirati oči pažljivo vodom nekoliko minuta. Odstraniti kontaktna sočiva ako je to moguće. Nastaviti ispiranje.
  • P337 + P313 Ako iritacija oka ne prolazi: potražiti medicinski savet/ mišljenje.
Kompatibilni uređaji
Područja primene
  • Solarni i fotonaponski sistemi
Pribor