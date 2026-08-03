Efikasno u ekstremno malim dozama (od 0,125%), priuštivo, moćno i savršeno za Kärcher iSolar sistem: Sredstvo za čišćenje solarnih postrojenja PressurePro RM 99 odlikuje se čišćenjem solarnih i fotonaponskih sistema bez ostataka i tragova, kao i staklenih površina. Sredstvo, koje je pogodno za vodu svake tvrdoće, veoma je efikasno, nežno i biorazgradivo. Ono bezbedno i pouzdano uklanja uporne fleke od ptičjeg izmeta, polena, čađi i prašine. Inovativna i veoma blaga formula PressurePro RM 99 sredstva za čišćenje pogodna je čak i za aluminijumske okvire i konstrukcije, gde formirajući ravnomeran, ujednačen film na površini sprečava nakupljanje kamenca i poboljšava klizno svojstvo četke za pranje - za nežno čišćenje površine bez ispiranja.