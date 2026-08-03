Sredstvo za čišćenje solarnih postrojenja PressurePro RM 99, 10l
Visokoefikasno, nežno i biorazgradivo sredstvo za čišćenje bez ostataka i tragova, za čišćenje solarnih i fotonaponskih sistema, kao i za staklene površine.
Efikasno u ekstremno malim dozama (od 0,125%), priuštivo, moćno i savršeno za Kärcher iSolar sistem: Sredstvo za čišćenje solarnih postrojenja PressurePro RM 99 odlikuje se čišćenjem solarnih i fotonaponskih sistema bez ostataka i tragova, kao i staklenih površina. Sredstvo, koje je pogodno za vodu svake tvrdoće, veoma je efikasno, nežno i biorazgradivo. Ono bezbedno i pouzdano uklanja uporne fleke od ptičjeg izmeta, polena, čađi i prašine. Inovativna i veoma blaga formula PressurePro RM 99 sredstva za čišćenje pogodna je čak i za aluminijumske okvire i konstrukcije, gde formirajući ravnomeran, ujednačen film na površini sprečava nakupljanje kamenca i poboljšava klizno svojstvo četke za pranje - za nežno čišćenje površine bez ispiranja.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Veličina posude (l)
|10
|pH vrednost
|9
|Težina sa ambalažom (kg)
|10,3
Osobine
- Dobitnik Pulire nagrade za inovacije 2013.
- za uklanjanje tvrdokornih nečistoća koje sadrže masti
- izbegavanje fleka od kamenca kod svih tvrdoća vode, takođe bez uključivanja sistema za omekšavanje vode
- čišćenje bez ostataka i tragova
- Smanjuje ponovno prljanje
- Ne oštećuje solarne i fotonaponske module, staklene i plastične premaze, eloksirane ili obične aluminijumske okvire
- blag tretman površine zahvaljujući poboljšanoj osobini klizanja četaka za čišćenje
- DLG- sertifikat (Nemačko poljoprivredno društvo r.u.)
- veoma visok stepen izdašnosti
- Bezopasno se može prosipati u kanalizacioni odvod povezan s gradskim postrojenjem za prečišćavanje otpadnih voda
- Lako biorazgradivo (u skladu sa OECD smernicom)
Upozorenja i bezbednosni saveti prema direktivama Evropske Unije
Upozorenja i bezbednosni saveti prema direktivama Evropske Unije
- P264 Oprati detaljno nakon rukovanja.
- P305 + P351 + P338 PRILIKOM KONTAKTA SA OČIMA: Ispirati oči pažljivo vodom nekoliko minuta. Odstraniti kontaktna sočiva ako je to moguće. Nastaviti ispiranje.
- P337 + P313 Ako iritacija oka ne prolazi: potražiti medicinski savet/ mišljenje.
Kompatibilni uređaji
- HD 10/15-4 Cage Food
- HD 10/16-4 Cage Ex
- HD 10/21-4 S Plus
- HD 10/21-4 S/ S Plus
- HD 10/21-4 SXA Plus
- HD 10/25-4 S Classic
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 10/25-4 S/ S Plus
- HD 10/25-4 SX Plus
- HD 10/25-4 SXA Plus
- HD 13/18-4 S Classic
- HD 13/18-4 S Plus
- HD 13/18-4 SXA Plus
- HD 16/15-4 Cage Plus
- HD 20/15-4 Cage Plus
- HD 25/15-4 Cage Plus
- HD 4/11 C Bp
- HD 4/11 C Bp Pack
- HD 5/12 C Plus
- HD 5/12 CX Plus
- HD 5/15 C Plus
- HD 5/15 CX Plus
- HD 5/15 CX Plus + FR Classic
- HD 5/17 C Plus + FR
- HD 5/17 CX Plus
- HD 6/13 C Plus
- HD 6/13 C Plus + FR Classic
- HD 6/13 CX Plus
- HD 6/15 C Plus
- HD 6/15 CX Plus
- HD 6/15 M
- HD 6/15 M Plus
- HD 6/15 M St
- HD 6/15 MX Plus
- HD 6/15 MXA Plus
- HD 6/15--4 Classic
- HD 7/10 CXF
- HD 7/14-4 M Cage
- HD 7/15 G
- HD 728 B Cage
- HD 8/18-4 M Plus
- HD 8/18-4 MXA Plus
- HD 8/18-4 MXA Plus Agri
- HD 8/18-4 MXA eBFoam Plus Go!Further
- HD 9/18-4 M ST Classic
- HD 9/20-4 S Plus
- HD 9/20-4 SXA Plus
- HD 9/23 De
- HD 9/23 De Tr1
- HD 9/23 G
- HD 9/23 Ge Tr1
- HD 9/25 G Entry Class *EU
- HDS 10/20-4 M
- HDS 10/20-4 MX
- HDS 1000 Be
- HDS 1000 De
- HDS 1000 De Weed
- HDS 12/18-4 S
- HDS 12/18-4 SX
- HDS 13/20 De Tr1
- HDS 13/20-4 S
- HDS 13/20-4 SX
- HDS 13/35 De Tr1
- HDS 17/20 De Tr1
- HDS 5/11 UX
- HDS 5/15 U
- HDS 5/15 UX
- HDS 6/14 C
- HDS 6/14 CX
- HDS 7/16 C
- HDS 7/16 CX
- HDS 8/18-4 C
- HDS 8/18-4 CX
- HDS 8/20 De
- HDS 8/20 G
- HDS 9/17-4 C Classic
- HDS 9/18-4 M
- HDS 9/18-4 MX
- HDS 9/50 De Tr1
- HDS-E 8/16 -4 M 36 kW
- HDS-E 8/16-4 M 12 KW
- HDS-E 8/16-4 M 24KW
- HWE 860
Područja primene
- Solarni i fotonaponski sistemi