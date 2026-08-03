Sredstvo za intenzivno dubinsko čišćenje RM 750, bez NTA, 200l

Moćno dubinsko sredstvo efikasno uklanja najupornije mrlje, poput onih od ulja, masti, čađi, krvi i proteina. Slabo penušanje. Posebno prikladno za mašinsko čišćenje podova i upotrebu u čistačima tvrdih površina. Bez NTA.

Specifikacije

Tehnički podaci

Veličina posude (l) 200
Pakovanje (Kom) 1
pH vrednost 14
Težina sa ambalažom (kg) 228
Sredstvo za intenzivno dubinsko čišćenje RM 750, bez NTA, 200l
Sredstvo za intenzivno dubinsko čišćenje RM 750, bez NTA, 200l
Sredstvo za intenzivno dubinsko čišćenje RM 750, bez NTA, 200l
Sredstvo za intenzivno dubinsko čišćenje RM 750, bez NTA, 200l
Kompatibilni uređaji
Područja primene
  • Transportni sektor i mašine
  • Pranje vozila / motora
  • Čišćenje delova
  • Čišćenje poda
  • Odmašćivanje površina
Pribor